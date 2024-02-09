Бывшие игроки "Манчестер Юнайтед" подозревали в применении допинга итальянские клубы в 2000-е

Экс-игроки "Манчестер Юнайтед" считают, что клубы из Италии в 2000-е принимали допинг

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывшие футболисты "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл и Рой Кин выразили свою озабоченность возможным использованием допинга итальянскими командами в 2000-е годы.

Фото: flickr.com by Piotr Drabik is licensed under Attribution 2.0 Generic

Спортсмены отметили, что у них возникали сомнения относительно чистоты некоторых команд, против которых они играли.

Невилл подчеркнул, что такие мысли появлялись из-за наблюдений над физическим состоянием игроков итальянских клубов.

Кин добавил, что он ощущал шок, глядя на игроков соперников, которые казались слишком свежими, будто бы они ни разу не провели матчей.

"Мы играли с некоторыми командами, и я уходил и был совершенно потрясённым. Я смотрел на игроков, против которых играл, на пару итальянских команд, а они выглядели так, будто не сыграли ни одного матча", — сказал экс-игрок "Юнайтед, слова которого приводит The Telegraph.

Важно отметить, что данные высказывания основаны на их личных предположениях и не подтверждены конкретными доказательствами.