Нарастите бицепсы: важно соблюдение техники сгибания руки — начните выполнять это правильно

Техника сгибания бицепса для быстрого наращивания мыщц

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Сгибание бицепса — это классическое упражнение для верхней части тела, нацеленное на бицепсы, мышцы передней поверхности предплечий. Во время упражнения бицепс укорачивается, затем удлиняется, чтобы контролировать движение веса. об этом механизме рассказал портал livestrong.com.

Фото: Openverse by ThoroughlyReviewed is licensed under CC BY 2.0

Встаньте прямо, ноги на ширине бёдер, руки по бокам, по гантели в каждой руке.

Напрягите мышцы живота и на выдохе подтяните гантели к плечам, держа локти близко к бокам.

Опустите гантели обратно, контролируя их движение.

Сгибания бицепса можно выполнять со штангой, эспандерами, гантелями, канатным тренажером или даже с такими предметами домашнего обихода, как бутылки с водой или консервированные продукты. Хотя тип сопротивления меняется, движения остаются прежними.

Чтобы максимально проработать бицепс, крайне важно избегать ошибок при сгибании и следовать этим советам по технике безопасности и приданию формы:

1. Сохраняйте устойчивость плеч на протяжении всего движения. Не используйте плечи для поднятия гантелей вверх.

2. Держите туловище в вертикальном положении на протяжении всего сгибания. Это обеспечивает устойчивость вашим основным мышцам и защищает спину.

3. Не выгибайте поясницу, это может привести к болям в спине.

4. Выполняйте весь диапазон движений и не торопитесь с повторениями.