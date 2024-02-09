Это важно знать, перед тем как начать тренировки на велотренажёре: нюансы раскрыл персональный тренер

Что важно знать перед занятиями на велотренажёре?

1:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

Велотренажёр — отличный способ добиться идеальной формы. Регулярные тренировки на нём способствуют увеличению силы и выносливости, ускоряют обмен веществ и помогают сжигать лишние калории.

Фото: Own work by Ralf Roletschek (talk) - Infos über Fahrräder auf fahrradmonteur.de is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Есть минусы и плюсы использования велотренажёра. Тренировки улучшают работу сердечно-сосудистой системы, увеличивают объёмы лёгких, укрепляют ягодичные мышцы, пресс, спину. Однако некоторым людям слишком скучно тренироваться на этом оборудования из-за монотонности.

Перед занятиями на велотренажёре лучше начинать с лёгких упражнений, подготовив мышцы к нагрузке.

Настройте высоту сиденья и руля. Следите за пульсом, спину держите в прямом положении, пишет sst.by.

Помните, что важно не спешить и давать организму время на адаптацию к нагрузке. Постепенно вы увидите улучшения в вашей физической форме и здоровье.

Рекомендации представил сертифицированный персональный тренер, мастер спорта по бодибилдингу Егор Бурляев.