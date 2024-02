Это важно знать, перед тем как начать тренировки на велотренажёре: нюансы раскрыл персональный тренер

Велотренажёр — отличный способ добиться идеальной формы. Регулярные тренировки на нём способствуют увеличению силы и выносливости, ускоряют обмен веществ и помогают сжигать лишние калории.

Фото: Own work by Ralf Roletschek (talk) - Infos über Fahrräder auf fahrradmonteur.de is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license