Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Всё о размножении голубики
Пять компонентов в азиатской косметике, которые могут насторожить
Нутрициолог Тихоненко назвала кофе, овощи и ягоды лучшими продуктами для бодрости
РСТ: Туроператоры отметили высокий спрос на летние речные круизы в России
Ученые назвали предельный "возраст" игристого вина
5 типов машин, вызывающих подозрения ГИБДД при регистрации
The Thaiger: В Таиланде объявили о пандемии: российские туристы также стали жертвами инфекции
В ГИБДД объяснили, могут ли полицейские снять номера с автомобиля
Северо-Западный университет (США): обнаружена особенность, продлевающая жизнь на 2,5 года
В матче чемпионата КХЛ "Спартак" обыграл "Авангард", выдав три гола уже в первом периоде

Дубль Буше не спас "Авангард" от домашнего проигрыша "Спартаку"

2:25
Спорт

В Омске 8 февраля "Спартак" обыграл в матче чемпионата КХЛ "Авангард" 5:3.

Дубль Буше не спас "Авангард" от домашнего проигрыша "Спартаку"
Фото: hawk.ru by Дмитрий Лошкарёв is licensed under Официальный сайт ХК "Авангард"

3:0 "красно-белые" повели уже в первом периоде — в том числе воспользовавшись провалами обороны соперника. Голы у них забили Беляев, Принс и Вишневский.

Во втором отрезке сначала счёт дошёл и до 4:0 в пользу гостей. Довёл его до этого тот же Беляев. Ближе к перерыву омичи всё-таки отыграли один гол, тут отличился Рид Буше с передач Спунера и Шарипзянова.

В третьем же периоде сначала "Авангард" почти сравнялся с соперником — 3:4 после голов Буше и затем Спунера. Но в целом "ястребов" это не спасло. Вскоре гости взяли таймаут, после которого ответили голом Цыплакова — 5:3. И этот победный счёт до сирены так и удержали.

Правда, отметить можно было несколько явных моментов, когда "ястребы" зарабатывали большинство, заставляя соперника фолить, но от судей его реально не получали.

"Это был хороший тест для нашей команды. Да, все понимали, что ожидать. И очень важно было для нас забить первыми. Это удалось. Единственное — далее игру чуть смазали, стали допускать ошибки, о которых мы заранее предупреждали. А в целом ребята молодцы", — оценил встречу главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов.

Мнением об игре поделился и капитан "Авангарда" Дамир Шарипзянов.

"Предыдущая игра — со СКА — была тяжёлой, мы в ней отдали много сил. Наверное, это всё же плохая отговорка или оправдание, у нас самих сильная команда, нужно выходить и побеждать.

Что нам не удалось? Были какие-то досадные отскоки, мешавшие забить, плюс у соперника хорошие игроки, у них достаточно мастерства, им удалось забить два гола.

К сожалению, мы сами где-то соперника не додавили, при счёте 3:4 были у нас хорошие моменты. Но их и вратарь "Спартака" нейтрализовал", — отметил уже он. 

Остальные результаты дня таковы:

"Динамо" (Мн) — ЦСКА 4:1,

"Витязь" — "Северсталь" 2:1 от,

"Локомотив" — "Адмирал" 1:2,

"Ак Барс" — "Трактор" 2:1,

"Лада" — "Амур" 0:1 булл,

"Барыс" — СКА 1:2 булл.

Ранее мы сообщали, что главный тренер хоккейного СКА Роман Ротенберг признался: он вообще не обращает внимания на критику.

Пресс-конференция тренеров по итогам матча "Авангард" - "Спартак"
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Как проснуться красивой: советы по уходу за собой перед сном, чтобы каждое утро начинать с уверенности

Советы по уходу за кожей лица, увлажнению волос и выбору правильной постельного белья для безупречного внешнего вида с самого утра.

Секреты красоты: девять советов по вечернему уходу, чтобы просыпаться с идеальной кожей и волосами
Как добиться быстрой всхожести семян перца
Удивительно, но факт: сделайте это с семенами перца, и они прорастут как по команде - очень необычная процедура
Благодаря этим советам по посадке и выращиванию моркови вы получите мощный урожай
Секреты идеальных дворников: как избежать скрипа и полос на стекле
Поездка Путина в Турцию отложена: причины и последствия Любовь Степушова Чем воевать Киеву. Запад начал потихоньку сливать Украину Дмитрий Плотников "Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО Петр Ермилин
Российскому кораблю отказали в обслуживании в китайском порту. Тенденция?
Этот дивный многолетник вырастят и начинающие садоводы: не боится морозов, вредителей, подкормки не нужны
Российские учёные пробурили сверхглубокую скважину в Антарктиде: что им удалось оттуда достать
Российские учёные пробурили сверхглубокую скважину в Антарктиде: что им удалось оттуда достать
Последние материалы
Всё о размножении голубики
Дубль Буше не спас "Авангард" от домашнего проигрыша "Спартаку"
Пять компонентов в азиатской косметике, которые могут насторожить
Нутрициолог Тихоненко назвала кофе, овощи и ягоды лучшими продуктами для бодрости
РСТ: Туроператоры отметили высокий спрос на летние речные круизы в России
Ученые назвали предельный "возраст" игристого вина
5 типов машин, вызывающих подозрения ГИБДД при регистрации
The Thaiger: В Таиланде объявили о пандемии: российские туристы также стали жертвами инфекции
В ГИБДД объяснили, могут ли полицейские снять номера с автомобиля
Северо-Западный университет (США): обнаружена особенность, продлевающая жизнь на 2,5 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников