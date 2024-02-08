В матче чемпионата КХЛ "Спартак" обыграл "Авангард", выдав три гола уже в первом периоде

Дубль Буше не спас "Авангард" от домашнего проигрыша "Спартаку"

2:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

В Омске 8 февраля "Спартак" обыграл в матче чемпионата КХЛ "Авангард" 5:3.

Фото: hawk.ru by Дмитрий Лошкарёв is licensed under Официальный сайт ХК "Авангард"

3:0 "красно-белые" повели уже в первом периоде — в том числе воспользовавшись провалами обороны соперника. Голы у них забили Беляев, Принс и Вишневский.

Во втором отрезке сначала счёт дошёл и до 4:0 в пользу гостей. Довёл его до этого тот же Беляев. Ближе к перерыву омичи всё-таки отыграли один гол, тут отличился Рид Буше с передач Спунера и Шарипзянова.

В третьем же периоде сначала "Авангард" почти сравнялся с соперником — 3:4 после голов Буше и затем Спунера. Но в целом "ястребов" это не спасло. Вскоре гости взяли таймаут, после которого ответили голом Цыплакова — 5:3. И этот победный счёт до сирены так и удержали.

Правда, отметить можно было несколько явных моментов, когда "ястребы" зарабатывали большинство, заставляя соперника фолить, но от судей его реально не получали.

"Это был хороший тест для нашей команды. Да, все понимали, что ожидать. И очень важно было для нас забить первыми. Это удалось. Единственное — далее игру чуть смазали, стали допускать ошибки, о которых мы заранее предупреждали. А в целом ребята молодцы", — оценил встречу главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов.

Мнением об игре поделился и капитан "Авангарда" Дамир Шарипзянов.

"Предыдущая игра — со СКА — была тяжёлой, мы в ней отдали много сил. Наверное, это всё же плохая отговорка или оправдание, у нас самих сильная команда, нужно выходить и побеждать. Что нам не удалось? Были какие-то досадные отскоки, мешавшие забить, плюс у соперника хорошие игроки, у них достаточно мастерства, им удалось забить два гола. К сожалению, мы сами где-то соперника не додавили, при счёте 3:4 были у нас хорошие моменты. Но их и вратарь "Спартака" нейтрализовал", — отметил уже он.

Остальные результаты дня таковы:

"Динамо" (Мн) — ЦСКА 4:1,

"Витязь" — "Северсталь" 2:1 от,

"Локомотив" — "Адмирал" 1:2,

"Ак Барс" — "Трактор" 2:1,

"Лада" — "Амур" 0:1 булл,

"Барыс" — СКА 1:2 булл.

Ранее мы сообщали, что главный тренер хоккейного СКА Роман Ротенберг признался: он вообще не обращает внимания на критику.