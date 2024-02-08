Жёлтая, красная, синяя: Карточка нового цвета официально появится в профессиональном футболе

Тестирование синих карточек в футболе начнут в ближайшее время

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

По данным британской газеты The Telegraph, Международный совет футбольных ассоциаций 9 февраля объявит о введении в футболе карточек синего цвета.

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На вооружение футбольных судей синие карточки поступят в качестве промежуточного звена, предусматривающего не такое строгое наказание, как красная карточка (удаление с поля до конца матча), но и не такое мягкое, как жёлтая (предупреждение, за второй жёлтой автоматически следует красная).

Получивший синюю карточку игрок будет удаляться с поля сроком на 10 минут. Судья будет доставать такую карточку в том случае, если футболист допустил преднамеренное нарушение правил, которое разрушило перспективную атаку соперников, или выражает несогласие с судейством. Две синих карточки, как и в случае с двумя жёлтыми, приведут к окончательному удалению спортсмена. Так же будет действовать сочетание жёлтой и синей, вне зависимости от очерёдности их получения.

Новую систему "обкатают" в матчах низших футбольных лиг, но уже в следующем сезоне "синяк" может дополнить "горчичник" и красную карточку в матчах на Кубок Англии.