Валуев уверен, что подоплека решения по делу Валиевой всем ясна

Валуев считает, что всё дело Валиевой — несправедливое

0:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

Депутат Госдумы Николай Валуев выразил своё возмущение наказанием, которое было назначено российской фигуристке Камиле Валиевой.

Фото: wikimedia.org by Luu - Opera propria is licensed under CC BY-SA 4.0

Политик считает, что это решение несправедливое и политизированное.

Валуев отметил, что наказание никак не связано с годовщиной Олимпиады в Сочи и по сути является чистой провокацией.

"Всё это дело несправедливо. И годовщина Олимпиады в Сочи тут ни при чем. Есть факт — решение политизированное. Его подоплека всем ясна. Чистейшая провокация", — сказал Валуев, которого цитирует "Матч ТВ".

Ранее Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за положительного результате допинг-теста, сданного в конце 2021 года.