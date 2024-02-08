Валуев уверен, что подоплека решения по делу Валиевой всем ясна

Депутат Госдумы Николай Валуев выразил своё возмущение наказанием, которое было назначено российской фигуристке Камиле Валиевой.
Политик считает, что это решение несправедливое и политизированное.
Валуев отметил, что наказание никак не связано с годовщиной Олимпиады в Сочи и по сути является чистой провокацией.
"Всё это дело несправедливо. И годовщина Олимпиады в Сочи тут ни при чем. Есть факт — решение политизированное. Его подоплека всем ясна. Чистейшая провокация", — сказал Валуев, которого цитирует "Матч ТВ".
Ранее Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за положительного результате допинг-теста, сданного в конце 2021 года.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.