В Израиле надеются, что ФИФА не станет смешивать политику и футбол и их не отстранят от турниров

Генеральный директор израильской Федерации футбола Нив Гольдштейн выразил свою реакцию на возможное исключение сборной Израиля из международных турниров.
Ранее стало известно, что 12 ближневосточных стран намерены исключить израильскую футбольную команду из соревнований из-за военной операции в секторе Газа.
Гольдштейн выразил уверенность в том, что ФИФА не позволит политике вмешиваться в футбольные дела. Он заявил, что они против участия политиков в футболе и вмешательства в политические вопросы, связанные со спортом.
"Я верю, что ФИФА не будет вмешивать политику в футбол. Мы против вовлечения политиков в футбол и участия в политических вопросах спорта в целом. Итак, мы концентрируемся только на футбольных вопросах", — сказал Гольдштейн, которого цитирует Sky Sports.
Генеральный директор израильской Федерации футбола надеется, что его сборной удастся отобраться на чемпионат Европы в 2024 году.
Ранее Гольдштейн отметил, что ситуация Израиля несравнима с ситуацией в России, и поэтому нельзя проводить аналогии между исключением этих стран из турниров.
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