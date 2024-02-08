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В Израиле надеются, что ФИФА не станет смешивать политику и футбол и их не отстранят от турниров

В Израиле надеются, что их сборную по футболу не отстранят от международных турниров

1:10
Спорт

Генеральный директор израильской Федерации футбола Нив Гольдштейн выразил свою реакцию на возможное исключение сборной Израиля из международных турниров.

В Израиле надеются, что их сборную по футболу не отстранят от международных турниров
Фото: flickr.com by Zachi Evenor is licensed under CC-BY

Ранее стало известно, что 12 ближневосточных стран намерены исключить израильскую футбольную команду из соревнований из-за военной операции в секторе Газа.

Гольдштейн выразил уверенность в том, что ФИФА не позволит политике вмешиваться в футбольные дела. Он заявил, что они против участия политиков в футболе и вмешательства в политические вопросы, связанные со спортом.

"Я верю, что ФИФА не будет вмешивать политику в футбол. Мы против вовлечения политиков в футбол и участия в политических вопросах спорта в целом. Итак, мы концентрируемся только на футбольных вопросах", — сказал Гольдштейн, которого цитирует Sky Sports.

Генеральный директор израильской Федерации футбола надеется, что его сборной удастся отобраться на чемпионат Европы в 2024 году.

Ранее Гольдштейн отметил, что ситуация Израиля несравнима с ситуацией в России, и поэтому нельзя проводить аналогии между исключением этих стран из турниров.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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