В Израиле надеются, что ФИФА не станет смешивать политику и футбол и их не отстранят от турниров

В Израиле надеются, что их сборную по футболу не отстранят от международных турниров

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Генеральный директор израильской Федерации футбола Нив Гольдштейн выразил свою реакцию на возможное исключение сборной Израиля из международных турниров.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor is licensed under CC-BY

Ранее стало известно, что 12 ближневосточных стран намерены исключить израильскую футбольную команду из соревнований из-за военной операции в секторе Газа.

Гольдштейн выразил уверенность в том, что ФИФА не позволит политике вмешиваться в футбольные дела. Он заявил, что они против участия политиков в футболе и вмешательства в политические вопросы, связанные со спортом.

"Я верю, что ФИФА не будет вмешивать политику в футбол. Мы против вовлечения политиков в футбол и участия в политических вопросах спорта в целом. Итак, мы концентрируемся только на футбольных вопросах", — сказал Гольдштейн, которого цитирует Sky Sports.

Генеральный директор израильской Федерации футбола надеется, что его сборной удастся отобраться на чемпионат Европы в 2024 году.

Ранее Гольдштейн отметил, что ситуация Израиля несравнима с ситуацией в России, и поэтому нельзя проводить аналогии между исключением этих стран из турниров.