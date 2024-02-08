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Спортдиректор "Ростова" прокомментировал переезд жены Карпина в Эстонию: бытова история

Спортивный директор "Ростова" попросил не искать подвоха в переезде жены Карпина в Эстонию

1:08
Спорт

Переезд жены главного тренера "Ростова", Валерия Карпина, в Эстонию на постоянное место жительства не имеет скрытых мотивов. Об этом заявил спортивный директор клуба, Алексей Рыскин.

Спортивный директор "Ростова" попросил не искать подвоха в переезде жены Карпина в Эстонию
Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По его спортдиректора, это обычная семейная история, связанная исключительно с бытовыми причинами. Родители Карпина живут в Эстонии, а дети собираются пойти там в школу, что является естественным процессом для многих футбольных специалистов.

"Супруга Валерия Георгиевич здесь, в Абу-Даби. Отъезд в Эстонию с детьми — это обычная история: бытовая, семейная. Дети пойдут в школу. Многие из нас живут на два-три дома и города. Это абсолютно нормально. Футбольная жизнь", — сказал Рыскин в разговоре с "Чемпионатом".

Переезды и постоянное перемещение между разными городами уже давно стали нормой в футбольной индустрии, напомнил эксперт. Родители Карпина и его жены проживают в Эстонии, поэтому это естественный шаг для семьи тренера. Рыскин заверил, что с переезде семьи Карпина нет никакого подвоха или тайных намерений.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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