Переезд жены главного тренера "Ростова", Валерия Карпина, в Эстонию на постоянное место жительства не имеет скрытых мотивов. Об этом заявил спортивный директор клуба, Алексей Рыскин.
По его спортдиректора, это обычная семейная история, связанная исключительно с бытовыми причинами. Родители Карпина живут в Эстонии, а дети собираются пойти там в школу, что является естественным процессом для многих футбольных специалистов.
"Супруга Валерия Георгиевич здесь, в Абу-Даби. Отъезд в Эстонию с детьми — это обычная история: бытовая, семейная. Дети пойдут в школу. Многие из нас живут на два-три дома и города. Это абсолютно нормально. Футбольная жизнь", — сказал Рыскин в разговоре с "Чемпионатом".
Переезды и постоянное перемещение между разными городами уже давно стали нормой в футбольной индустрии, напомнил эксперт. Родители Карпина и его жены проживают в Эстонии, поэтому это естественный шаг для семьи тренера. Рыскин заверил, что с переезде семьи Карпина нет никакого подвоха или тайных намерений.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.