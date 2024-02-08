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Секрет избавления от нежелательного жира: легенда бодибилдинга Ли Лабрада дал советы

Легенда бодибилдинга Ли Лабрада рассказал, как избавиться от нежелательного жира на животе

1:16
Спорт

Легендарный бодибилдер Ли Лабрада продолжает давать ценные советы своим поклонникам, несмотря на то, что на сцене он не появлялся уже три десятилетия. Недавно он поделился рекомендациями по избавлению от нежелательного жира на животе на своём YouTube канале.

Легенда бодибилдинга Ли Лабрада рассказал, как избавиться от нежелательного жира на животе
Фото: Zelf gemaakt by Kevin Laval is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Лабрада подчеркнул важность правильного потребления белка, рекомендуя потреблять один грамм на фунт веса тела и не более полутора граммов углеводов на фунт массы тела в день. Он также предложил питаться пять раз в день, чтобы предотвратить перегрузку пищеварительной системы и избежать излишнего накопления жира.

Советы Лабрада включают также сочетание белков и углеводов во время еды, чтобы снизить скорость расщепления пищи и уровень инсулина в организме. Кроме того, он рекомендует включать кардиотренировки четыре раза в неделю для сжигания лишнего жира и улучшения кровообращения.

"Выполняйте кардио-упражнения четыре-пять раз в неделю, чтобы сжечь лишний жир и способствовать восстановлению. Вы знаете, что выполнение кардио в то время, когда вы пытаетесь набрать мышечную массу, может показаться немного нелогичным, но на самом деле было доказано, что кардио способствует восстановлению за счет улучшения кровообращения", — поделился Лабрада.

Ли Лабрада дал советы по регулированию веса
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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