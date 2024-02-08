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Карьера или замужество: фигуристка Туктамышева сделала выбор

Фигуристка из РФ Туктамышева рассказала, что предпочла карьеру, а не замужество

0:46
Спорт

По словам фигуристки из РФ Елизаветы Туктамышевой, она предпочла карьеру перед замужеством. Своими мыслями спортсменка поделилась на канале "Дисциплина" в YouTube.

Фигуристка из РФ Туктамышева рассказала, что предпочла карьеру, а не замужество
Фото: Own work by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

"Меня даже забавляет, что кто-то хочет, чтобы я поскорее вышла замуж. Это никак меня не обижает и не задевает. Спокойно к таким комментариям отношусь", — заявила Туктамышева.

В январе спортсменка заявила, что снова начнётся тренироваться.

22 октября 2023 года фигуристка объявила, о намерении сделать паузу в спорте и пропустить сезон-2023/2024. Такие намерения она объяснила желанием уделять время близким, развитию, отдыху, личным проектам.

Елизавета Туктамышева: Работа на Первом
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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