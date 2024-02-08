Карьера или замужество: фигуристка Туктамышева сделала выбор

По словам фигуристки из РФ Елизаветы Туктамышевой, она предпочла карьеру перед замужеством. Своими мыслями спортсменка поделилась на канале "Дисциплина" в YouTube.
"Меня даже забавляет, что кто-то хочет, чтобы я поскорее вышла замуж. Это никак меня не обижает и не задевает. Спокойно к таким комментариям отношусь", — заявила Туктамышева.
В январе спортсменка заявила, что снова начнётся тренироваться.
22 октября 2023 года фигуристка объявила, о намерении сделать паузу в спорте и пропустить сезон-2023/2024. Такие намерения она объяснила желанием уделять время близким, развитию, отдыху, личным проектам.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.