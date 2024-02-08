Карьера или замужество: фигуристка Туктамышева сделала выбор

Фигуристка из РФ Туктамышева рассказала, что предпочла карьеру, а не замужество

0:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

По словам фигуристки из РФ Елизаветы Туктамышевой, она предпочла карьеру перед замужеством. Своими мыслями спортсменка поделилась на канале "Дисциплина" в YouTube.

Фото: Own work by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

"Меня даже забавляет, что кто-то хочет, чтобы я поскорее вышла замуж. Это никак меня не обижает и не задевает. Спокойно к таким комментариям отношусь", — заявила Туктамышева.

В январе спортсменка заявила, что снова начнётся тренироваться.

22 октября 2023 года фигуристка объявила, о намерении сделать паузу в спорте и пропустить сезон-2023/2024. Такие намерения она объяснила желанием уделять время близким, развитию, отдыху, личным проектам.

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