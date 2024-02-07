Алина Загитова объяснила, почему не следила за Олимпиадой-2014

Фигуристка Загитова призналась, что не особенно следила за Олимпиадой-2014

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась своими впечатлениями и отношением к Олимпийским играм в Сочи.

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В ходе "Экскурсии со Знанием" на выставке-форуме "Россия" спортсменка рассказала, что изначально не очень интересовалась этим мероприятием. Загитова призналась, что сосредоточивалась на своих собственных тренировках и развитии в то время и не обращала особого внимания на Олимпиаду и чемпионаты мира.

"За Олимпийскими играми в 2014 году я не так сильно следила, так как, можно сказать, работала над собой в этот момент, не обращала внимания на Олимпиаду, чемпионаты мира", — сказала Загитова в разговоре с ТАСС.

Однако, после переезда в Москву, Загитова осознала свой потенциал и начала задумываться об участии в Олимпийских играх. Она поняла, что это важные соревнования, и стала фокусироваться на своей подготовке, чтобы представить свою страну на соревнованиях наилучшим образом.

Во время Олимпийских игр 2018 года Загитова не отвлекалась на церемонии открытия и закрытия, сосредоточившись на своих выступлениях и на достойном представлении своей программы. Она считает, что главное — это хорошая подготовка и представление страны на соревнованиях.