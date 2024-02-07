Журналистка из США потребовала у ISU объяснить, как России досталась бронза командного турнира Игр-2022

Журналистка Кристи Бреннан выразила своё недовольство тем, что Международный союз конькобежцев (ISU) не предоставил объяснений по поводу того, каким образом Россия получила бронзовую медаль в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года, обойдя при этом Канаду.
Бреннан поделилась своим возмущением в социальных сетях, отметив, что ISU уже несколько дней не публикует информацию о принципах расчёта результатов и основаниях, по которым Россия стала бронзовым призером.
По мнению журналистки, ISU должен публично объяснить свое решение.
"Уже целую неделю ISU ничего не сообщает о своей арифметике, о том, на каком основании Россия получила бронзовую медаль Олимпийских игр-2022 в командном катании, обойдя Канаду", — написала Бреннан в соцсети X.
Ранее Ричард Паунд, бывший глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), заявил, что ISU должен вернуть бронзовую медаль сборной Канады по фигурному катанию.
Дисквалификация фигуристки Камилы Валиевой с 25 декабря 2021 года на четыре года, принятая Спортивным арбитражным судом (CAS), привела к пересмотру результатов командного турнира.
В результате пересчета, учитывая аннулирование результатов Валиевой, Россия попала на третье место с 54 очками, в то время как США стали победителями с 65 очками, а Япония — вторыми с 63 очками. Однако Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) намерена обжаловать это решение и вернуть сборной Канады бронзовую медаль.
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