Журналистка из США потребовала у ISU объяснить, как России досталась бронза командного турнира Игр-2022

Американская журналистка Бреннан возмутилась российской бронзе командного турнира Игр-2022

1:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Журналистка Кристи Бреннан выразила своё недовольство тем, что Международный союз конькобежцев (ISU) не предоставил объяснений по поводу того, каким образом Россия получила бронзовую медаль в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года, обойдя при этом Канаду.

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Бреннан поделилась своим возмущением в социальных сетях, отметив, что ISU уже несколько дней не публикует информацию о принципах расчёта результатов и основаниях, по которым Россия стала бронзовым призером.

По мнению журналистки, ISU должен публично объяснить свое решение.

"Уже целую неделю ISU ничего не сообщает о своей арифметике, о том, на каком основании Россия получила бронзовую медаль Олимпийских игр-2022 в командном катании, обойдя Канаду", — написала Бреннан в соцсети X.

Ранее Ричард Паунд, бывший глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), заявил, что ISU должен вернуть бронзовую медаль сборной Канады по фигурному катанию.

Дисквалификация фигуристки Камилы Валиевой с 25 декабря 2021 года на четыре года, принятая Спортивным арбитражным судом (CAS), привела к пересмотру результатов командного турнира.

В результате пересчета, учитывая аннулирование результатов Валиевой, Россия попала на третье место с 54 очками, в то время как США стали победителями с 65 очками, а Япония — вторыми с 63 очками. Однако Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) намерена обжаловать это решение и вернуть сборной Канады бронзовую медаль.