Ирина Роднина, бывшая советская фигуристка, выразила своё мнение о том, что юная россиянка Камила Валиева не может быть признана олимпийской чемпионкой.
Роднина указала на то, что американцы рассматривают свои золотые медали как честно выигранные в спортивном соревновании.
В то же время, политик не отрицает, что Валиева может считаться олимпийской чемпионкой в сердцах её поклонников.
"Каждый радуется золотым медалям. Американцы смотрят на свои золотые медали, как на честно выигранный по спортивному принципу турнир. Валиеву нельзя считать Олимпийской чемпионкой? Если только в сердцах её болельщиков", — сказала Роднина, которую цитирует Sport24.
Решение, принятое CAS 29 января, означает, что Валиева была дисквалифицирована на четыре года с 25 декабря 2021 года, и её результаты с этой даты были аннулированы. В результате переоценки результатов, проведенной ISU 30 января, сборная России по фигурному катанию потеряла золотую медаль в командном турнире из-за участия Валиевой. В итоге, золото перешло к команде США, а серебро досталось Японии, а Россия заняла третье место.
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