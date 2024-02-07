Роднина: Валиева — олимпийская чемпионка только в сердцах болельщиков, а не на самом деле

Фигуристка Роднина считает, что Валиева не является олимпийской чемпионкой

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Ирина Роднина, бывшая советская фигуристка, выразила своё мнение о том, что юная россиянка Камила Валиева не может быть признана олимпийской чемпионкой.

Фото: wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Роднина указала на то, что американцы рассматривают свои золотые медали как честно выигранные в спортивном соревновании.

В то же время, политик не отрицает, что Валиева может считаться олимпийской чемпионкой в сердцах её поклонников.

"Каждый радуется золотым медалям. Американцы смотрят на свои золотые медали, как на честно выигранный по спортивному принципу турнир. Валиеву нельзя считать Олимпийской чемпионкой? Если только в сердцах её болельщиков", — сказала Роднина, которую цитирует Sport24.

Решение, принятое CAS 29 января, означает, что Валиева была дисквалифицирована на четыре года с 25 декабря 2021 года, и её результаты с этой даты были аннулированы. В результате переоценки результатов, проведенной ISU 30 января, сборная России по фигурному катанию потеряла золотую медаль в командном турнире из-за участия Валиевой. В итоге, золото перешло к команде США, а серебро досталось Японии, а Россия заняла третье место.