Упражнения Кегеля для мужчин: начните их выполнять и укрепите тазовое дно

Упражнения Кегеля будут полезны для мужчин

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По данным клиники Майо, для мужчин упражнения Кегеля, укрепляющие тазовое дно, помогают при проблемах с мочеиспусканием и простатой. Они также могут быть эффективны при лечении недержания мочи у мужчин после простатэктомии или лучевой терапии рака предстательной железы, согласно небольшому исследованию, опубликованному в апреле 2021 г. European Journal of Oncology Nursing.

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Прежде чем приступать к каким-либо упражнениям для тазового дна, вы должны сначала научиться изолировать их. Самый простой способ сделать это — попытаться остановить поток мочеиспускания. Эти мышцы отвечают за остановку мочеиспускания, и вы должны почувствовать, как они сокращаются при выполнении этого маневра, пишет livestrong.com.

Упражнения Кегеля поможет укрепить эти мышцы.

1. Обязательно опорожните мочевой пузырь.

2. Начните с положения лежа на спине. Напрягите мышцы тазового дна примерно на три-пять секунд, а затем расслабьте на три-пять секунд.

Повторите эти интервалы 10 раз.

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