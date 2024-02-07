Ягодицы станут крепкими, как орех: три эффективных упражнения сделают их красивыми - оборудование не понадобится

Для получения красивых и крепких мышц ягодиц попробуйте делать эти упражнения, которыми поделился сайт wday.ru.
Дотягивания
1. Из положения стоя на левой ноге сделайте вдох и скользите пальцами правой ноги назад, чуть касаясь пола. Одновременно согните левое колено, а корпус наклоните вперёд. У вас должна образоваться прямая линия от левой стопы до макушки.
2. Подтяните живот, раскройте грудь, не сутультесь. Выдохните и вернитесь в начальную позицию.
Сделайте 15-20 раз на каждую сторону.
Hip hinge с ротацией
1. Из положения стоя на правой ноге сделайте наклон, подняв левую ногу вверх. Немного согните правое колено. Живот подтяните.
2. Вдохните и сделайте разворот корпуса и таза в левую сторону. Выдохните и займите начальную позицию.
Вы должны двигать только тазом, корпус остаётся в наклонном положении.
Сделайте 15-20 раз на каждую ногу.
Выпад
Левую ногу поставьте впереди, правую немного сзади. Сделайте вдох и присядьте и тут же потянитесь правой рукой к левой стопе, скручиваясь. Не сгибайте позвоночник — скручивайтесь вокруг своей оси.
Живот подтяните, грудь раскройте. Вернитесь в начальную позицию. Сделайте 15-20 раз.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.