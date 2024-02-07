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Ягодицы станут крепкими, как орех: три эффективных упражнения сделают их красивыми - оборудование не понадобится

Как добиться крепких и красивых ягодиц

1:28
Спорт

Для получения красивых и крепких мышц ягодиц попробуйте делать эти упражнения, которыми поделился сайт wday.ru.

Как добиться крепких и красивых ягодиц
Фото: flickr.com by Earl McGehee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Дотягивания

1. Из положения стоя на левой ноге сделайте вдох и скользите пальцами правой ноги назад, чуть касаясь пола. Одновременно согните левое колено, а корпус наклоните вперёд. У вас должна образоваться прямая линия от левой стопы до макушки.

2. Подтяните живот, раскройте грудь, не сутультесь. Выдохните и вернитесь в начальную позицию.

Сделайте 15-20 раз на каждую сторону.


Hip hinge с ротацией

1. Из положения стоя на правой ноге сделайте наклон, подняв левую ногу вверх. Немного согните правое колено. Живот подтяните.

2. Вдохните и сделайте разворот корпуса и таза в левую сторону. Выдохните и займите начальную позицию.

Вы должны двигать только тазом, корпус остаётся в наклонном положении.

Сделайте 15-20 раз на каждую ногу.

Выпад

Левую ногу поставьте впереди, правую немного сзади. Сделайте вдох и присядьте и тут же потянитесь правой рукой к левой стопе, скручиваясь. Не сгибайте позвоночник — скручивайтесь вокруг своей оси.

Живот подтяните, грудь раскройте. Вернитесь в начальную позицию. Сделайте 15-20 раз.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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