Бывший футболист команды "Локомотив" Дмитрий Булыкин поделился своей точкой зрения относительно товарищеского матча между сборными России и Сербии.
По мнению Булыкина, эта встреча поможет оценить уровень команды под руководством Валерия Карпина, учитывая их отстранение от официальных матчей.
Однако Булыкин отметил, что данный матч не будет способствовать ускорению возвращения России в международные соревнования.
Бывший игрок "Локомотива" считает, что встреча со сборной Сербии является возможностью проверить свои силы и продемонстрировать хороший результат против сильного соперника.
"К нашему возвращению эта игра не имеет никакого отношения, а то, что сыграем с сильной командой — это плюс, безусловно. Можно себя проверить на фоне серьезной сборной… Сборная Сербии — сильный соперник, они всегда показывают хороший футбол", — сказал Булыкин, которого цитирует Газета.Ru.
Игра запланирована на 21 марта 2024 года на стадионе "ВТБ Арена" в Москве. Важно отметить, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение временно отстранить сборную России и российские клубы от участия в официальных соревнованиях, проводимых этими организациями. В результате, российские команды сейчас ограничены в проведении только товарищеских матчей. В предыдущем сезоне 2023 года сборная России успела провести шесть товарищеских матчей, из которых смогла выиграть три игры против Ирака (2:0), Камеруна (1:0) и Кубы (8:0). Эти результаты свидетельствуют о положительном динамизме и труде команды на тренировках и во время игр.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.