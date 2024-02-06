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Булыкин: к возвращению россиян товарищеская игра со сборной Сербии не имеет никакого отношения

Футболист Булыкин уверен, что к возвращению россиян товарищеский матч с Сербией не имеет отношения

1:48
Спорт

Бывший футболист команды "Локомотив" Дмитрий Булыкин поделился своей точкой зрения относительно товарищеского матча между сборными России и Сербии.

Футболист Булыкин уверен, что к возвращению россиян товарищеский матч с Сербией не имеет отношения
Фото: РФС

По мнению Булыкина, эта встреча поможет оценить уровень команды под руководством Валерия Карпина, учитывая их отстранение от официальных матчей.

Однако Булыкин отметил, что данный матч не будет способствовать ускорению возвращения России в международные соревнования.

Бывший игрок "Локомотива" считает, что встреча со сборной Сербии является возможностью проверить свои силы и продемонстрировать хороший результат против сильного соперника.

"К нашему возвращению эта игра не имеет никакого отношения, а то, что сыграем с сильной командой — это плюс, безусловно. Можно себя проверить на фоне серьезной сборной… Сборная Сербии — сильный соперник, они всегда показывают хороший футбол", — сказал Булыкин, которого цитирует Газета.Ru.

Игра запланирована на 21 марта 2024 года на стадионе "ВТБ Арена" в Москве. Важно отметить, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение временно отстранить сборную России и российские клубы от участия в официальных соревнованиях, проводимых этими организациями. В результате, российские команды сейчас ограничены в проведении только товарищеских матчей. В предыдущем сезоне 2023 года сборная России успела провести шесть товарищеских матчей, из которых смогла выиграть три игры против Ирака (2:0), Камеруна (1:0) и Кубы (8:0). Эти результаты свидетельствуют о положительном динамизме и труде команды на тренировках и во время игр.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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