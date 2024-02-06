Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ЕС готовит украинских полицейских для "отвоёванных" территорий
Сочники с рисовой мукой заменят привычные магазинные
Почвопокровные растения станут "живой мульчей" для земли на участке
Терапевт Моди нашел связь холодных рук и железодефицитной анемии
Дикая природа в домашней кошке: как развить доверие и нежность
В РУСАДА будут вести постоянный контроль за дисквалифицированной Валиевой
Директор частной школы рассказал о преимуществах ЕГЭ перед классическими экзаменами
Эксперты рассказали об эффективных способах предотвращения коррозии кузова автомобиля
Врачи рассказали, что игра на музыкальных инструментах улучшает память
Названо одно из лучших упражнений, помогающих укрепить всё тело и сжечь калории

"Альпинист" — одно из лучших упражнений, чтобы укрепить всё тело и сжечь калории

1:17
Спорт

Популярное упражнение для укрепления всего тела и сжигания калорий, известное как альпинист, является отличным выбором для тренировки. Оно помогает работать над различными мышцами и повышает кардио-выносливость.

"Альпинист" — одно из лучших упражнений, чтобы укрепить всё тело и сжечь калории
Фото: commons.wikimedia.org by Jaykayfit is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как правильно выполнять альпиниста, напоминает "Чемпионат":

1. Примите положение планки, вытянув руки и разместив ладони точно под плечами. Важно, чтобы ваше тело образовывало прямую линию, а мышцы пресса были напряжены.

2. Согните одну ногу и подтяните ее к туловищу, затем медленно верните ногу в исходное положение. Повторите то же самое с другой ногой. Убедитесь, что спина остается прямой и не округляется.

3. Выполняйте подтягивание ног попеременно, как будто виляете ногами, без остановок. Старайтесь поддерживать динамичность выполнения упражнения.

4. Продолжайте выполнять альпиниста в таком режиме в течение 45-60 секунд.

Альпинист — это эффективное упражнение, которое требует активации мышц пресса, рук и ног. Кроме того, оно улучшает кардио-выносливость и способствует сжиганию калорий. Включение альпиниста в вашу тренировочную программу поможет вам укрепить тело и повысить общую физическую форму.

Упражнение Альпинист
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В Китае рассказали о гениальном ходе России с золотом

Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.

Baijiahao: Россия сделала гениальный ход, успев обменять ценные бумаги США на золото
Почему водители выключают мотор при остановке для проверки ДПС: разъяснение представителя ГИБДД
Хитрые водители начали глушить мотор при проверке документов инспектором ГИБДД
Холостой ход двигателя может привести к ряду неисправностей в автомобиле
Практикую упражнения, но не теряю вес: три причины и четыре полезных упражнения для снижения массы тела
Реактивные "Герани". Новые версии беспилотника наводят ужас на ВСУ Дмитрий Плотников Санитарный врач Дубинин перечислил способы борьбы с тараканами на кухне Ирина Гусакова Эквадор поплатился бананами за сделку с США по советским вооружениям Любовь Степушова
Для стимуляции цветения растений есть самое дешёвое средство
Это дивное растение станет яркой краской в тусклом зимнем саду: посадите его в этом сезоне
Повысьте устойчивость мышц туловища и плеч: выполните это упражнение с гирями
Повысьте устойчивость мышц туловища и плеч: выполните это упражнение с гирями
Последние материалы
Ученые обнаружили фонтан невероятных размеров на одном из спутников Сатурна
"Альпинист" — одно из лучших упражнений, чтобы укрепить всё тело и сжечь калории
Котлеты из куриной печени сытные и питательные: приготовьте их на ужин
Для выращивания листового салата выбирайте правильные сорта
Киев предупредили о катастрофе: США не выделят ему денег в этом году
Защита от болезней: правильная вакцинация для котят
Обнародован рецепт самодельного состава от ржавчины на основе лимона
СВО останавливать нельзя: "У нас есть шанс покончить с украинской угрозой навсегда"
Санитарный врач Дубинин перечислил способы борьбы с тараканами на кухне
Эквадор заменит Индия? У России появилась альтернатива в импорте бананов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников