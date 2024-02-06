Названо одно из лучших упражнений, помогающих укрепить всё тело и сжечь калории

"Альпинист" — одно из лучших упражнений, чтобы укрепить всё тело и сжечь калории

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Популярное упражнение для укрепления всего тела и сжигания калорий, известное как альпинист, является отличным выбором для тренировки. Оно помогает работать над различными мышцами и повышает кардио-выносливость.

Фото: commons.wikimedia.org by Jaykayfit is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как правильно выполнять альпиниста, напоминает "Чемпионат":

1. Примите положение планки, вытянув руки и разместив ладони точно под плечами. Важно, чтобы ваше тело образовывало прямую линию, а мышцы пресса были напряжены.

2. Согните одну ногу и подтяните ее к туловищу, затем медленно верните ногу в исходное положение. Повторите то же самое с другой ногой. Убедитесь, что спина остается прямой и не округляется.

3. Выполняйте подтягивание ног попеременно, как будто виляете ногами, без остановок. Старайтесь поддерживать динамичность выполнения упражнения.

4. Продолжайте выполнять альпиниста в таком режиме в течение 45-60 секунд.

Альпинист — это эффективное упражнение, которое требует активации мышц пресса, рук и ног. Кроме того, оно улучшает кардио-выносливость и способствует сжиганию калорий. Включение альпиниста в вашу тренировочную программу поможет вам укрепить тело и повысить общую физическую форму.

Упражнение Альпинист