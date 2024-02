Неизвестные делали попытки фотографировать испанских футболисток, пока те были в душевой

Футболистки испанского клуба "Альсасуа" столкнулись с неприятным случаем, когда их пытались фотографировать во время принятия душа после тренировки.

Фото: Openverse by Oscar in the middle is licensed under CC BY-NC-ND 2.0