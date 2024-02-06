Неизвестные делали попытки фотографировать испанских футболисток, пока те были в душевой

Футболистки испанского клуба "Альсасуа" столкнулись с неприятным случаем, когда их пытались фотографировать во время принятия душа после тренировки.
По информации издания Mundo Deportivo, инцидент произошёл в пятницу, 2 февраля. После тренировки, футболистки отправились в раздевалку, чтобы принять душ. Внезапно они заметили группу людей с мобильными телефонами, которые стояли возле окна и пытались фотографировать их, когда они подходили к душевым.
Обнаружив нарушителей, футболистки решили найти их, но злоумышленники быстро скрылись, быстро забравшись в чёрный автомобиль.
Клуб "Альсасуа" информировал правоохранительные органы в Наварре, где находится база команды, о произошедшем инциденте.
Полиция проводит расследование, чтобы выяснить личности нарушителей и принять соответствующие правовые меры. Клуб "Альсасуа" выразил полную поддержку своим игрокам в данной ситуации и предпримет все необходимые шаги для защиты их прав и безопасности.
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