Неизвестные делали попытки фотографировать испанских футболисток, пока те были в душевой

Испанских футболисток намеревались фотографировать, когда они были в душевой

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Футболистки испанского клуба "Альсасуа" столкнулись с неприятным случаем, когда их пытались фотографировать во время принятия душа после тренировки.

Фото: Openverse by Oscar in the middle is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

По информации издания Mundo Deportivo, инцидент произошёл в пятницу, 2 февраля. После тренировки, футболистки отправились в раздевалку, чтобы принять душ. Внезапно они заметили группу людей с мобильными телефонами, которые стояли возле окна и пытались фотографировать их, когда они подходили к душевым.

Обнаружив нарушителей, футболистки решили найти их, но злоумышленники быстро скрылись, быстро забравшись в чёрный автомобиль.

Клуб "Альсасуа" информировал правоохранительные органы в Наварре, где находится база команды, о произошедшем инциденте.

Полиция проводит расследование, чтобы выяснить личности нарушителей и принять соответствующие правовые меры. Клуб "Альсасуа" выразил полную поддержку своим игрокам в данной ситуации и предпримет все необходимые шаги для защиты их прав и безопасности.