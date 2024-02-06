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Фетисов: стоимость занятий хоккеем сегодня дискриминирует семьи с низким доходом.

Тренер Фетисов посетовал, что хоккей в России стал слишком дорогим видом спорта

1:12
Спорт

В рамках выставки-форума "Россия", депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказал своё мнение о проблеме дороговизны занятий хоккеем в России.

Тренер Фетисов посетовал, что хоккей в России стал слишком дорогим видом спорта
Фото: commons.wikimedia.org by Council.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

Произнося свою речь на лекции "Физру не прогуливаем! Как современно интегрировать спорт в высшее образование", Фетисов отметил, что хоккей в настоящее время стал очень дорогим видом спорта. Это делает его недоступным для семей с низким уровнем дохода и создает дискриминацию.

"Сегодня хоккей стал настолько дорогим видом спорта, что стоимость занятий дискриминирует семьи с низким доходом", — сказал Фетисов, которого цитирует ТАСС.

Фетисов рассказал о своём личном опыте, вспоминая, что когда он сам начинал заниматься хоккеем, его семья столкнулась с дополнительными расходами. Он упомянул, что его родители целый год копили деньги на шлем и коньки для него, и он чувствовал на себе ответственность и не мог подвести их ожидания.

Заявление Фетисова подчеркивают актуальную проблему доступности занятий спортом в России. Он призывал разработать меры, чтобы снизить затраты и создать равные возможности для всех желающих заниматься хоккеем и другими видами спорта.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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