Три упражнения помогут развить силу хвата гантелями: повысятся ваши силовые показатели

Не все спортсмены, посвящающие себя тренировкам с "железом", обращают внимание на развитие силы хвата. А это качество очень важно. Чем крепче ваши кисти, тем большие веса вы сможете поднимать в различных упражнениях, что, в свою очередь, содействует повышению силовых показателей, пишет Дзен-канал fitnechannel.
Большинство упражнений для силы хвата довольно просты и не требуют специального инвентаря. Посвящая им 15-20 минут 1-2 раза в неделю, вы можете значительно укрепить свои кисти. В этом обзоре мы представим вам три упражнения с гантелями, которые помогут улучшить ваш хват.
Удержание гантели пальцами за шар
С данным упражнением вы разовьёте силу хвата пальцев. Подберите вес инвентаря так, чтобы вы могли держать его не меньше десяти секунд в первом подходе. Схватите гантель и держите её, пока пальцы сами не отпустят её сами. Сделайте три-четыре подхода с отдыхом по паре минут между ними. Выполнять можно как стоя, так и сидя.
Сгибания кистей внутрь
Схватите гантели, ладони направьте в сторону бёдер. Плавно ослабьте хват и "скатите" гантель к кончикам пальцев. Затем верните гантель в начальную позицию, сожмите кисть и согните её внутрь. Сделайте 15-20 раз, всего нужно 3-4 подхода.
Рывок гантели
Это упражнение задействует огромное количество мышц всего тела и одновременно укрепляет хват. Выполните не менее 20 повторений сначала одной, затем другой рукой, делая 3-4 подхода. Вес гантели не должен быть излишне тяжелым.
Этот набор упражнений предостаточно для укрепления хвата у любителя железа. Помните разминаться перед выполнением упражнений, чтобы избежать травм. Для достижения результатов регулярно увеличивайте нагрузку.
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