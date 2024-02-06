Три упражнения помогут развить силу хвата гантелями: повысятся ваши силовые показатели

Станьте сильнее, выполнив эти упражнения на развитие силы хвата

1:57 Your browser does not support the audio element. Спорт

Не все спортсмены, посвящающие себя тренировкам с "железом", обращают внимание на развитие силы хвата. А это качество очень важно. Чем крепче ваши кисти, тем большие веса вы сможете поднимать в различных упражнениях, что, в свою очередь, содействует повышению силовых показателей, пишет Дзен-канал fitnechannel.

Фото: flickr.com by Keith McDuffee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Большинство упражнений для силы хвата довольно просты и не требуют специального инвентаря. Посвящая им 15-20 минут 1-2 раза в неделю, вы можете значительно укрепить свои кисти. В этом обзоре мы представим вам три упражнения с гантелями, которые помогут улучшить ваш хват.

Удержание гантели пальцами за шар

С данным упражнением вы разовьёте силу хвата пальцев. Подберите вес инвентаря так, чтобы вы могли держать его не меньше десяти секунд в первом подходе. Схватите гантель и держите её, пока пальцы сами не отпустят её сами. Сделайте три-четыре подхода с отдыхом по паре минут между ними. Выполнять можно как стоя, так и сидя.

Сгибания кистей внутрь

Схватите гантели, ладони направьте в сторону бёдер. Плавно ослабьте хват и "скатите" гантель к кончикам пальцев. Затем верните гантель в начальную позицию, сожмите кисть и согните её внутрь. Сделайте 15-20 раз, всего нужно 3-4 подхода.

Рывок гантели

Это упражнение задействует огромное количество мышц всего тела и одновременно укрепляет хват. Выполните не менее 20 повторений сначала одной, затем другой рукой, делая 3-4 подхода. Вес гантели не должен быть излишне тяжелым.

Этот набор упражнений предостаточно для укрепления хвата у любителя железа. Помните разминаться перед выполнением упражнений, чтобы избежать травм. Для достижения результатов регулярно увеличивайте нагрузку.

Как укрепить хват?