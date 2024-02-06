Мощно прокачайте ваш организм: два простых и очень эффективных упражнения для увеличения гибкости и силы

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Два упражнения помогут стать сильнее

1:18
Спорт

С помощью этих двух упражнений вы будете весь день чувствовать бодрость и силу. Подборкой поделился the-challenger.ru.

Два упражнения помогут стать сильнее
Фото: Own work by Helisusa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Сотня"

Лягте на пол, держите плечи с головой на весу, направьте макушку к потолку. Вытяните ноги вверх, носки разведите.

Вытянутыми перед собой руками начните активно двигать: представьте, что ими вы хлопаете по воде. Должна напрягаться спина. Дышите через нос.

Сделайте 100 "похлопываний".

Скручивания

С этим упражнением увеличится гибкость и подвижность позвоночника, задняя часть тела вытянется.

Из положения лёжа на спине пятки сомкните, а носки разведите. Руки должны находиться над головой. Грудь опускайте к полу.

Вдохните. Сделайте выдох с одновременным переносом рук вперёд, держите их перед собой. Голову с плечами оторвите от пола. Ноги с пятками должны оставаться прижатыми к полу.

Потянитесь к ногам, а головой — к коленям, как будто хотите посмотреть на живот. Допускается лёгкое сгибание колен. Вы должны почувствовать, как растягиваются спина и бёдра.

Сделайте вдох. Выдыхая постепенно вернитесь в начальное положение.

Сделайте три повторения.

Особенности Пилатеса / Упражнение "Сотня" / Как сделать живот плоским
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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