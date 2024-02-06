С помощью этих двух упражнений вы будете весь день чувствовать бодрость и силу. Подборкой поделился the-challenger.ru.
"Сотня"
Лягте на пол, держите плечи с головой на весу, направьте макушку к потолку. Вытяните ноги вверх, носки разведите.
Вытянутыми перед собой руками начните активно двигать: представьте, что ими вы хлопаете по воде. Должна напрягаться спина. Дышите через нос.
Сделайте 100 "похлопываний".
Скручивания
С этим упражнением увеличится гибкость и подвижность позвоночника, задняя часть тела вытянется.
Из положения лёжа на спине пятки сомкните, а носки разведите. Руки должны находиться над головой. Грудь опускайте к полу.
Вдохните. Сделайте выдох с одновременным переносом рук вперёд, держите их перед собой. Голову с плечами оторвите от пола. Ноги с пятками должны оставаться прижатыми к полу.
Потянитесь к ногам, а головой — к коленям, как будто хотите посмотреть на живот. Допускается лёгкое сгибание колен. Вы должны почувствовать, как растягиваются спина и бёдра.
Сделайте вдох. Выдыхая постепенно вернитесь в начальное положение.
Сделайте три повторения.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.