Ряд упражнений поможет вам получить к лету идеальное тело. Подборкой поделилось ИА Stavropol. Media.
Выпрыгиваем из приседа
1. Исходное положение — стоя на ногах, расставьте их на ширину плеч. Носки и стопы смотрят в стороны. Выпрямите спину, корпус чуть-чуть наклоните вперёд.
2. Из нижней точки приседа выпрямитесь и резко прыгните вверх.
3. Займите исходное положение.
Выполните 20 повторений.
Упражнение "Скалолаз"
1. Исходное положение — упор лёжа, как при отжиманиях.
2. Начните сгибать ноги по очереди к груди. Положение корпуса сохраняйте изначальное.
Сделайте по 20 раз с каждой ногой.
"Джампинг Джек"
1. Исходное положение — стоя. Руки свисают вдоль туловища.
Сделайте прыжок, чтобы поставить ноги на ширине плеч, ладони поднимите соедините над головой.
Прыгните и займите начальную позицию.
Сделайте 20 раз.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.