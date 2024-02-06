Три шикарных упражнения для получения стройного тела: начните делать уже сегодня - оборудование не понадобится

Получите стройное тело, выполняя регулярно три упражнения

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ряд упражнений поможет вам получить к лету идеальное тело. Подборкой поделилось ИА Stavropol. Media.

Фото: unsplash.com by Yoann Boyer yoannboyer is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Выпрыгиваем из приседа

1. Исходное положение — стоя на ногах, расставьте их на ширину плеч. Носки и стопы смотрят в стороны. Выпрямите спину, корпус чуть-чуть наклоните вперёд.

2. Из нижней точки приседа выпрямитесь и резко прыгните вверх.

3. Займите исходное положение.

Выполните 20 повторений.

Упражнение "Скалолаз"

1. Исходное положение — упор лёжа, как при отжиманиях.

2. Начните сгибать ноги по очереди к груди. Положение корпуса сохраняйте изначальное.

Сделайте по 20 раз с каждой ногой.

"Джампинг Джек"

1. Исходное положение — стоя. Руки свисают вдоль туловища.

Сделайте прыжок, чтобы поставить ноги на ширине плеч, ладони поднимите соедините над головой.

Прыгните и займите начальную позицию.

Сделайте 20 раз.

Джампинг джек