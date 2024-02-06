Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы три будущие проблемы всех автомобилей
Фритиллярия — прекрасное решение для украшения сада
Горбуша в духовке в фольге целиком: мягкая и сочная рыбка для праздничного ужина
Какие причины могут сделать вашего питомца унылым
Два человека открыли огонь по зданию суда в Стамбуле, пятеро пострадали
Хуситы сообщили об успешных ударах по судам США и Британии
Эксперты назвали три вещи, которых можно не бояться при покупке подержанного авто
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Залужный разделяет нацистскую идеологию
Собчак рассказала о помощи звёзд пострадавшим от обстрелов в Белгородской области
Три шикарных упражнения для получения стройного тела: начните делать уже сегодня - оборудование не понадобится

Получите стройное тело, выполняя регулярно три упражнения

1:05
Спорт

Ряд упражнений поможет вам получить к лету идеальное тело. Подборкой поделилось ИА Stavropol. Media.

Получите стройное тело, выполняя регулярно три упражнения
Фото: unsplash.com by Yoann Boyer yoannboyer is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Выпрыгиваем из приседа

1. Исходное положение — стоя на ногах, расставьте их на ширину плеч. Носки и стопы смотрят в стороны. Выпрямите спину, корпус чуть-чуть наклоните вперёд.

2. Из нижней точки приседа выпрямитесь и резко прыгните вверх.

3. Займите исходное положение.

Выполните 20 повторений.

Упражнение "Скалолаз"

1. Исходное положение — упор лёжа, как при отжиманиях.

2. Начните сгибать ноги по очереди к груди. Положение корпуса сохраняйте изначальное.

Сделайте по 20 раз с каждой ногой.

"Джампинг Джек"

1. Исходное положение — стоя. Руки свисают вдоль туловища.

Сделайте прыжок, чтобы поставить ноги на ширине плеч, ладони поднимите соедините над головой.

Прыгните и займите начальную позицию.

Сделайте 20 раз.

Джампинг джек
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В Китае рассказали о гениальном ходе России с золотом

Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.

Baijiahao: Россия сделала гениальный ход, успев обменять ценные бумаги США на золото
Почему водители выключают мотор при остановке для проверки ДПС: разъяснение представителя ГИБДД
Хитрые водители начали глушить мотор при проверке документов инспектором ГИБДД
Холостой ход двигателя может привести к ряду неисправностей в автомобиле
Практикую упражнения, но не теряю вес: три причины и четыре полезных упражнения для снижения массы тела
Сводка с фронта: в Авдеевке жёсткие уличные бои, в Крынках боевики ВСУ в ловушке Дмитрий Плотников Нефтетрейдеры опасаются дефицита бензина и взлёта цен из-за атак БПЛА Олег Володин Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Для стимуляции цветения растений есть самое дешёвое средство
Повысьте устойчивость мышц туловища и плеч: выполните это упражнение с гирями
Объявлены малоизвестные факты о "народном" бензине АИ-92
Объявлены малоизвестные факты о "народном" бензине АИ-92
Последние материалы
Собчак рассказала о помощи звёзд пострадавшим от обстрелов в Белгородской области
Ученые обнаружили способность некоторых пауков увеличивать токсичность яда
Станьте сильнее, выполнив эти упражнения на развитие силы хвата
В России стартовали испытания комплекса роботизации "Прометей" для БМП и БТР
Названы продукты, которые повышают уровень коллагена в организме
Врач Шарапова посоветовала "горизонтальные упражнения" для профилактики варикоза
Мурлыканье кошек: от проявления любви до самолечения
Почему огурцы желтеют?
Пюре из цветной капусты: нежный диетический гарнир на все случаи жизни
Басманный суд отправил Арестовича* под заочный арест
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников