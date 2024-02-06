Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бессонница от стресса: что делать и как помочь себе уснуть
Stratfor об учениях НАТО: войска у границ РФ ждут приказа атаковать иванов
Тосканский суп с фаршем: особенно нравится мужчинам
Американские учёные открыли угрожающее усиление фотодыхания растений
"Изощрённая тактика": российский Ил-76 сбил "кочующий" украинский Patriot
Крах рынка недвижимости Китая может обрушить всю мировую экономику
Как привлечь насекомоядных птиц на участок
Диетологи назвали творог со сметаной отличным блюдом для тех, кто следит за своей фигурой
Подоляк: на Украине проводят аудит действий ВСУ за два года
Как выбрать гантели для домашних тренировок: следуйте этим советам и занимайтесь с удовольствием

Выбирая гантели, учитывайте вес, тип, комфортность захвата

1:46
Спорт

Всё больше людей предпочитают заниматься спортом в уютной домашней обстановке. Для достижения поставленных целей важно иметь спортивный инвентарь, включая гантели. Специалисты рассказали, как их выбрать.

Выбирая гантели, учитывайте вес, тип, комфортность захвата
Фото: wn work by Tomáš Pilík is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Выберите между регулируемыми и фиксированными гантелями. Первые позволяют менять вес. Они подходят для постепенного увеличения нагрузки. При выборе таких гантелей обратите внимание на гриф: стальной с обрезиненными ручками, резьбой и гайками для крепления блинов является самым надёжным и удобным вариантом. Гантели с фиксированным весом удобны для быстрых тренировок и не требуют времени на настройку.

Проверьте комфортность захвата. Убедитесь, что ручки гантелей эргономичны, имеют защитное резиновое или неопреновое покрытие, и вам комфортно их держать в руках.

Какой вес гантелей выбрать

Мужчинам-новичкам важно учитывать свои физические возможности и цели тренировок. Для начала рекомендуется выбирать гантели весом от 2 до 10 кг. Более опытные спортсмены могут отдать предпочтения гантелям весом от 10 до 20 кг или более для интенсивных тренировок.

Начинающим женщинам рекомендуется выбирать гантели весом от 1 до 3 кг. Для более опытных спортсменок подойдёт инвентарь среднего веса — от 4 до 7 кг. Если цель — набор массы и увеличение силы, можно выбрать тяжелые гантели от 8 кг и выше.

Для подростков 12-14 лет подойдут гантели весом от 1 до 3 кг. Для подростков 15-17 лет можно выбирать гантели весом от 3 до 5 кг.

Как выбрать гантели мужчине, женщине, ребенку? Какой вес?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В Китае рассказали о гениальном ходе России с золотом

Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.

Baijiahao: Россия сделала гениальный ход, успев обменять ценные бумаги США на золото
Почему водители выключают мотор при остановке для проверки ДПС: разъяснение представителя ГИБДД
Хитрые водители начали глушить мотор при проверке документов инспектором ГИБДД
Холостой ход двигателя может привести к ряду неисправностей в автомобиле
Практикую упражнения, но не теряю вес: три причины и четыре полезных упражнения для снижения массы тела
Экспедиционный корпус НАТО на Украину: афера Лондона или отсутствие стратегии Дмитрий Плотников В Грузии предотвращены теракты с целями в РФ. План Украины был масштабным Любовь Степушова Правильно питаясь, вы можете продлить жизнь и закалить желудок Сергей Лебедев
Для стимуляции цветения растений есть самое дешёвое средство
Повысьте устойчивость мышц туловища и плеч: выполните это упражнение с гирями
Объявлены малоизвестные факты о "народном" бензине АИ-92
Объявлены малоизвестные факты о "народном" бензине АИ-92
Последние материалы
Бессонница от стресса: что делать и как помочь себе уснуть
Stratfor об учениях НАТО: войска у границ РФ ждут приказа атаковать иванов
Тосканский суп с фаршем: особенно нравится мужчинам
Американские учёные открыли угрожающее усиление фотодыхания растений
"Изощрённая тактика": российский Ил-76 сбил "кочующий" украинский Patriot
Как привлечь насекомоядных птиц на участок
Выбирая гантели, учитывайте вес, тип, комфортность захвата
Диетологи назвали творог со сметаной отличным блюдом для тех, кто следит за своей фигурой
Подоляк: на Украине проводят аудит действий ВСУ за два года
Новое поколение Suzuki Grand Vitara 2024: стиль, надежность и японское качество на российском рынке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников