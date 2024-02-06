Как выбрать гантели для домашних тренировок: следуйте этим советам и занимайтесь с удовольствием

Выбирая гантели, учитывайте вес, тип, комфортность захвата

1:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

Всё больше людей предпочитают заниматься спортом в уютной домашней обстановке. Для достижения поставленных целей важно иметь спортивный инвентарь, включая гантели. Специалисты рассказали, как их выбрать.

Фото: wn work by Tomáš Pilík is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Выберите между регулируемыми и фиксированными гантелями. Первые позволяют менять вес. Они подходят для постепенного увеличения нагрузки. При выборе таких гантелей обратите внимание на гриф: стальной с обрезиненными ручками, резьбой и гайками для крепления блинов является самым надёжным и удобным вариантом. Гантели с фиксированным весом удобны для быстрых тренировок и не требуют времени на настройку.

Проверьте комфортность захвата. Убедитесь, что ручки гантелей эргономичны, имеют защитное резиновое или неопреновое покрытие, и вам комфортно их держать в руках.

Какой вес гантелей выбрать

Мужчинам-новичкам важно учитывать свои физические возможности и цели тренировок. Для начала рекомендуется выбирать гантели весом от 2 до 10 кг. Более опытные спортсмены могут отдать предпочтения гантелям весом от 10 до 20 кг или более для интенсивных тренировок.

Начинающим женщинам рекомендуется выбирать гантели весом от 1 до 3 кг. Для более опытных спортсменок подойдёт инвентарь среднего веса — от 4 до 7 кг. Если цель — набор массы и увеличение силы, можно выбрать тяжелые гантели от 8 кг и выше.

Для подростков 12-14 лет подойдут гантели весом от 1 до 3 кг. Для подростков 15-17 лет можно выбирать гантели весом от 3 до 5 кг.

Как выбрать гантели мужчине, женщине, ребенку? Какой вес?