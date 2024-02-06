Лучшие треки: сделайте ваши тренировки приятными, прослушивая эту музыку

Лучшие треки, подходящие для тренировок

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Тренироваться гораздо приятнее под подходящую музыку. Несколько треков сделают тренировки приятными. Они начинаются медленно, давая вам возможность отвлечься от дневных дел, а затем становятся ритмичными, мотивируя к движению.

Фото: "jogging" by Rosmarie Voegtli is licensed under CC BY 2.0.

Сайт shape.com сделал подборку песен.

Glee Cast - Don't Stop Believin

Крис Браун - Don't Wake Me Up

Franz Ferdinand - Take Me Out

OneRepublic - Feel Again

Леди ГаГа - Marry the Night (Afrojack Remix)

Madonna - Like a Prayer

Flo Rida & Sia - Wild Ones (Project 46 Remix)

Алекс Клэр - Too Close

Deadmau5 - Raise Your Weapon (Madeon Remix)

The Killers - Mr. Brightside (Thin White Duke Remix)

GLEE - Don't Stop Believin' (Full Performance) HD