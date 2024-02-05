Олимпийский чемпион Васильев назвал идиотом мэра Тронхейма, не желающего видеть россиян на ЧМ

Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал заявление мэра Тронхейма Кента Ранума относительно нежелания видеть российских спортсменов на чемпионате мира по лыжным видам спорта в 2025 году, который пройдет в Норвегии.
Васильев назвал мэра "идиотом", искренне возмутившись его заявлениями о россиянах. Он подчеркнул, что мэр, занимающий самую высокую должность в городе, должен создавать мирную атмосферу и привлекать туристов из разных стран, а не разрушать туристическую сферу.
Васильев подчеркнул, что приезд российских спортсменов и туристов в Тронхейм принёс бы значительную прибыль.
"Если одним словом сформулировать — идиот. И больше нечего тут говорить. Человек такого уровня, как мэр города, должен создавать мирную атмосферу у себя в городе, развивать туризм, каким-либо образом приглашать людей из разных стран, чтобы жила туристическая сфера. Он же сейчас её уничтожает", — сказал Васильев в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Олимпийский чемпион заключил, что со временем "идиоты" поймут своё место.
Относительно шансов российских спортсменов на участие в чемпионате мира по лыжным видам спорта в 2025 году, Васильев считает их низкими, добавив, что россияне и так вряд ли поехали бы на эти соревнования независимо от заявления Ранума. Он также добавил, что мэр, возможно, пытался привлечь к себе внимание, заявляя о борьбе с российскими спортсменами.
Российские и белорусские лыжники были временно отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским спортсменам участвовать на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом.
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