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Олимпийский чемпион Васильев назвал идиотом мэра Тронхейма, не желающего видеть россиян на ЧМ

Олимпийский чемпион Васильев заявил, что мэр Тронхейма уничтожает туризм словами о россиянах на ЧМ

1:51
Спорт

Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал заявление мэра Тронхейма Кента Ранума относительно нежелания видеть российских спортсменов на чемпионате мира по лыжным видам спорта в 2025 году, который пройдет в Норвегии.

Олимпийский чемпион Васильев заявил, что мэр Тронхейма уничтожает туризм словами о россиянах на ЧМ
Фото: commons.wikimedia.org by Vk 404 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Васильев назвал мэра "идиотом", искренне возмутившись его заявлениями о россиянах. Он подчеркнул, что мэр, занимающий самую высокую должность в городе, должен создавать мирную атмосферу и привлекать туристов из разных стран, а не разрушать туристическую сферу.

Васильев подчеркнул, что приезд российских спортсменов и туристов в Тронхейм принёс бы значительную прибыль.

"Если одним словом сформулировать — идиот. И больше нечего тут говорить. Человек такого уровня, как мэр города, должен создавать мирную атмосферу у себя в городе, развивать туризм, каким-либо образом приглашать людей из разных стран, чтобы жила туристическая сфера. Он же сейчас её уничтожает", — сказал Васильев в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Олимпийский чемпион заключил, что со временем "идиоты" поймут своё место.

Относительно шансов российских спортсменов на участие в чемпионате мира по лыжным видам спорта в 2025 году, Васильев считает их низкими, добавив, что россияне и так вряд ли поехали бы на эти соревнования независимо от заявления Ранума. Он также добавил, что мэр, возможно, пытался привлечь к себе внимание, заявляя о борьбе с российскими спортсменами.

Российские и белорусские лыжники были временно отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским спортсменам участвовать на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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