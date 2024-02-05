Бояринцев признался, что не понимает, как можно прожить в Москве на зарплату футболиста Второй лиги

Экс-игрок "Спартака" Бояринцев о зарплатах футболистов Второй лиги: в Москве на 50 тысяч прожить нереально

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Футбольный тренер Денис Бояринцев рассказал о низком уровне заработка футболистов, выступающих во Второй лиге.

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Он подчеркнул, что многие игроки получают всего лишь 30-50 тысяч рублей. По словам Бояринцева, если команда предоставляет базу для проживания и питание, то в регионе при поддержке родителей на эти деньги прожить возможно. Однако в Москве жить на зарплату в 50 тысяч рублей нереально, уверен спортсмен.

"Если у команды есть база, питание, то в регионе на эти деньги можно. Плюс молодым иногда помогают мама с папой. Но не пошикуешь, это очевидно. А в Москве на 50 тысяч — нереально, конечно. Не знаю, как футболисту прожить на них", — сказал Бояринцев, которого цитирует Sport24.

Когда речь заходит о мотивации футболистов с таким низким заработком, Бояринцев сказал, что просто говорит им работать как следует сегодня за эти деньги, чтобы в будущем получать больше вознаграждения.

Бояринцев также вспомнил случаи, когда футболисты были вынуждены подрабатывать на других работах. Например, он рассказал о игроке из новотроицкой команды "Носта", который после тренировок работал таксистом на "Жигулях". Еще один пример был связан с ивановским клубом "Текстильщик", где футболист также подрабатывал в такси, вспомнил бывший игрок "Спартака".