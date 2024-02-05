Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе эмоционально прокомментировала заявление мэра Тронхейма Кента Ранума, который выразил своё недовольство возможным участием российских спортсменов на чемпионате мира по лыжным видам спорта в 2025 году.
Вяльбе в ответ резко заявила, что она не обращает никакого внимания на его слова.
"Плевать я на него хотела!" — сказала Вяльбе в разговоре со "Спорт-Экспрессом".
Российские и белорусские лыжники были временно отстранены от международных соревнований с начала 2022 года. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским спортсменам участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом. Таким образом, решение о допуске российских лыжников на чемпионат мира 2025 года пока остается открытым.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.