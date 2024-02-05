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Вяльбе резко отреагировала на слова мэра Тронхейма, который не хочет видеть россиян на ЧМ

Глава ФЛГР Вяльбе возмутилась словам мэра Тронхейма, который высказался против участия россиян на ЧМ

0:56
Спорт

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе эмоционально прокомментировала заявление мэра Тронхейма Кента Ранума, который выразил своё недовольство возможным участием российских спортсменов на чемпионате мира по лыжным видам спорта в 2025 году.

Глава ФЛГР Вяльбе возмутилась словам мэра Тронхейма, который высказался против участия россиян на ЧМ
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Вяльбе в ответ резко заявила, что она не обращает никакого внимания на его слова.

"Плевать я на него хотела!" — сказала Вяльбе в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Российские и белорусские лыжники были временно отстранены от международных соревнований с начала 2022 года. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским спортсменам участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом. Таким образом, решение о допуске российских лыжников на чемпионат мира 2025 года пока остается открытым.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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