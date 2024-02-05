Вяльбе резко отреагировала на слова мэра Тронхейма, который не хочет видеть россиян на ЧМ

Глава ФЛГР Вяльбе возмутилась словам мэра Тронхейма, который высказался против участия россиян на ЧМ

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе эмоционально прокомментировала заявление мэра Тронхейма Кента Ранума, который выразил своё недовольство возможным участием российских спортсменов на чемпионате мира по лыжным видам спорта в 2025 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Вяльбе в ответ резко заявила, что она не обращает никакого внимания на его слова.

"Плевать я на него хотела!" — сказала Вяльбе в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Российские и белорусские лыжники были временно отстранены от международных соревнований с начала 2022 года. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским спортсменам участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом. Таким образом, решение о допуске российских лыжников на чемпионат мира 2025 года пока остается открытым.