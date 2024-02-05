Многие начинающие заниматься в тренажёрном зале или дома замечают положительные изменения в своих мышцах. Однако возникает вопрос: нужно ли перегружать себя тяжёлыми упражнениями, рискуя травмами, если можно достичь результата с меньшим весом и большим количеством повторений?
Многие задаются вопросом, как можно эффективно наращивать мышцы при использовании небольших весов и избегать травм. К сожалению, использование малых весов не приведёт к значительному росту мышц. Процесс будет слишком медленным, и силовой прогресс замедлится даже на небольших весах, пишет в своём Дзен-канале фитнес-тренер Юрий Спасокукоцкий.
Рост мышц с использованием малых весов ограничится в первые месяцы тренировок, в основном у новичков. Затем происходит застой в росте результатов. Некоторые исследования подтверждают, что рост мышц при большом количестве повторений может быть обусловлен временным отёком мышц или "воспалением".
Важно отметить, что увеличение мышечной массы с малыми весами происходит лишь на первых этапах тренировок, а затем прогресс замедляется.
Таким образом, эффективность тренировок с использованием небольших весов и большого количества повторений ограничится временным результатом, и для достижения долгосрочных целей необходимо включать в тренировки более высокие веса.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.