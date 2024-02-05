Тренировки с малыми весами: о том, насколько они эффективны, рассказал фитнес-тренер Юрий Спасокукоцкий

Фитнес-тренер Юрий Спасокукоцкий указал на краткосрочность тренировок с малыми весами

1:22 Your browser does not support the audio element. Спорт

Многие начинающие заниматься в тренажёрном зале или дома замечают положительные изменения в своих мышцах. Однако возникает вопрос: нужно ли перегружать себя тяжёлыми упражнениями, рискуя травмами, если можно достичь результата с меньшим весом и большим количеством повторений?

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Многие задаются вопросом, как можно эффективно наращивать мышцы при использовании небольших весов и избегать травм. К сожалению, использование малых весов не приведёт к значительному росту мышц. Процесс будет слишком медленным, и силовой прогресс замедлится даже на небольших весах, пишет в своём Дзен-канале фитнес-тренер Юрий Спасокукоцкий.

Рост мышц с использованием малых весов ограничится в первые месяцы тренировок, в основном у новичков. Затем происходит застой в росте результатов. Некоторые исследования подтверждают, что рост мышц при большом количестве повторений может быть обусловлен временным отёком мышц или "воспалением".

Важно отметить, что увеличение мышечной массы с малыми весами происходит лишь на первых этапах тренировок, а затем прогресс замедляется.

Таким образом, эффективность тренировок с использованием небольших весов и большого количества повторений ограничится временным результатом, и для достижения долгосрочных целей необходимо включать в тренировки более высокие веса.

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