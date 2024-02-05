Повысьте устойчивость мышц туловища и плеч: выполните это упражнение с гирями

Как выполнять упражнение "Ветряная мельница с гирями"

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Упражнение "Ветряная мельница с гирями" не только повысит устойчивость мышц туловища и плеч, но и поможет предотвратить травмы. Для выполнения важны хорошая гибкость подколенных сухожилий (мышц, которые проходят вдоль задней поверхности бёдер) и подвижность грудного отдела позвоночника (части позвоночника, которая простирается от основания шеи до живота), пишет shape.com.

Фото: Own work by Detlef Romeike is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Как выполнять:

1. Встаньте, ноги на ширине плеч, в правой руке держите лёгкую гирю, уперев её в верхнюю часть предплечья. Поднимите гирю над головой так, чтобы бицепс находился рядом с правым ухом, правая рука была зафиксирована, а ладонь обращена вперед. Поверните обе ноги на 45 градусов влево. Левая рука свисает сбоку.

2. Поднимите взгляд на гирю и слегка поверните туловище, чтобы открыть грудную клетку по направлению к гире. Держа правую руку прямой, с задействованным туловищем, отведёнными лопатками и не сводя глаз с гири, согните бёдра, чтобы опустить туловище к полу. Слегка согните левую ногу и держите правую ногу как можно прямее, одновременно обводя левой рукой внутреннюю поверхность левой ноги по направлению к полу ладонью наружу.

3. Продолжайте подтягиваться как можно дальше, не задействуя мышцы спины и не сгибаясь в пояснице. Сделайте паузу, затем выполните движение в обратном направлении, чтобы вернуться в исходное положение.

Мельница с гирей