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Эти советы по мотивации помогут вам вскочить с дивана и начать заниматься: перестанете откладывать тренировки

Пять советов о том, как начать новую тренировку

1:51
Спорт

Самое сложное в новой тренировке — это начать. Чтобы разработать режим тренировок, который подходит именно вам, держите эти рекомендации под рукой. Эти советы по мотивации к тренировкам помогут вам встать с дивана, чтобы начать домашнюю тренировку или отправиться в тренажёрный зал.

Пять советов о том, как начать новую тренировку
Фото: Own work by Jan.evenepoel is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Начните с малого

Просто немного гуляя каждый день, вы можете укрепить свои суставы и снизить стресс. Даже короткая 10-минутная прогулка пойдёт вам на пользу. После того, как вы освоитесь с режимом ходьбы, маленькие победы (увеличение продолжительности прогулки или скорости) будут мотивировать вас и придавать сил.

Запишите свои цели

Составьте план, а затем возьмите ручку. Люди, у которых есть цель, например, определённое количество тренировок в неделю, более успешно придерживаются своего режима, чем те, кто фокусируется на общем результате или обходится без каких-либо конкретных целей в фитнесе, пишет shape.com.

Начните с коротких тренировок

Большинство людей думают, что им нужно тренироваться от 30 до 60 минут, что может показаться сложной задачей. На самом деле вы можете тренироваться всего за 20 минут. Попробуйте чередовать две минуты кардиотренировок средней интенсивности с двумя минутами интервалов высокой интенсивности.

Начните дома

Вместо того, чтобы ждать, пока у вас появится время записаться на очный урок упражнений, начните с домашней тренировки для начинающих. Посмотрите наши любимые каналы YouTube.

Не сравнивайте себя с другими

Один из самых быстрых способов подорвать вашу мотивацию к занятиям спортом — сравнивать себя с другими. Оценивайте свой прогресс только по своим собственным целям. Помня об этом, вы сможете построить здоровые отношения с физическими упражнениями, которые сохранятся на всю жизнь.

Как Начать Заниматься Начинающим?! (ЛУЧШИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ!)
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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