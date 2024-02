Начните заниматься йогой: 7 причин, почему это можно сделать уже сейчас

Йога обладает рядом преимуществ перед тренировками в тренажёрном зале. Почему стоит ею заниматься? Известный преподаватель йоги, основатель CrossFlow Yoga, создатель Crosflowx™, а также создатель и продюсер Microsoft Bing Fitness Yoga Хайди Кристоффер поделилась мнением в статье для shape.com.

Фото: flickr.com by Dave Rosenblum is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic