Начните заниматься йогой: 7 причин, почему это можно сделать уже сейчас

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Семь преимуществ йоги перед занятиями в тренажёрном зале

Спорт

Йога обладает рядом преимуществ перед тренировками в тренажёрном зале. Почему стоит ею заниматься? Известный преподаватель йоги, основатель CrossFlow Yoga, создатель Crosflowx™, а также создатель и продюсер Microsoft Bing Fitness Yoga Хайди Кристоффер поделилась мнением в статье для shape.com.

Семь преимуществ йоги перед занятиями в тренажёрном зале
Фото: flickr.com by Dave Rosenblum is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Йогу можно считать кардиотренировкой. Все, что вам нужно сделать, это попробовать несколько "приветствий солнцу" или любое другое упражнение в хорошем темпе, подстраивая дыхание под ваши движения.

Йога — это не соревновательный вид спорта. Кристоффер предпочитает йогу тренажёрному залу, поскольку избегает всего, что связано с противопоставлением себя другим. В то время как некоторые люди преуспевают в попытках быть самыми быстрыми в классе отжиманий или пробежать дольше, чем женщина на беговой дорожке рядом с ними, в йоге не имеет значения, что делают другие. Здесь нет сравнения или соперничества, потому что есть только вы.

Йога экономит деньги. Всё, что вам нужно для занятий, — это вы сами. Вы можете носить любую одежду, которая позволяет вам двигаться. Даже не нужен коврик для йоги: трава и ковёр подойдут просто отлично. Если нужно немного вдохновения, есть множество бесплатных онлайн-видео.

Йогой можете заниматься где угодно. При отсутствии необходимого оборудования не имеет значения, находитесь ли вы дома, в офисе, в дороге. Пока у вас есть желание, вы можете принять несколько поз.

Йога поможет вам сбросить вес. Практика йоги меняет ваше мышление: она меняет ваш подход к жизни, вашему телу и питанию. Йога показывает вам, как ценить своё тело за все удивительные вещи, которые оно может для вас сделать, и указывает на желание наполнять свой организм наилучшим возможным топливом, а не переработанной нездоровой пищей. Изменение вашего мнения о своем теле и продуктах, которыми вы его кормите, будет гораздо более эффективным средством для похудения, чем сжигание кучи калорий на занятиях по агрессивному кикбоксингу, а затем бездумное поглощение равного или большего количества калорий позже в тот же день.

Йога дарит разнообразие. Хотите бросить вызов? Добавьте в свою практику несколько балансов на руках и переворотов. Нужно сосредоточиться? Попробуйте последовательно несколько поз для равновесия на одной ноге. Или, если вы ищете релаксации, примите позу голубя, сделайте несколько наклонов вперёд в положении сидя и укрепляющий прогиб назад.

Йога позволяет избежать травм. Занимаясь йогой, вы учитесь объединять свои тело и разум. Это позволяет вам двигаться с лёгкостью и постоянно обращать внимание на самочувствие вашего тела, поэтому вы двигаетесь так, чтобы вам было приятно.

Йога для новичков: 10 асан, которые сможет повторить каждый [Workout | Будь в форме]
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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