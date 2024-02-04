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Ирина Винер рассказала, до какого возраста взрослые гимнастки могут принимать участие в соревнованиях

Глава ВФХГ Ирина Винер заявила, что в России даже 60-летние гимнастки могут выступать на соревнованиях

2:00
Спорт

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила о том, что в России гимнасткам разрешено выступать вплоть до 60 лет.

Глава ВФХГ Ирина Винер заявила, что в России даже 60-летние гимнастки могут выступать на соревнованиях
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ирина Винер отметила, что такая политика дает возможность гимнасткам разного возраста участвовать в соревнованиях и продолжать заниматься художественной гимнастикой в любом возрасте. Возрастные ограничения не ставятся, и каждый спортсмен может продолжать свою карьеру до того момента, пока он способен выполнять требуемые программы и получать необходимую оценку судей.

"Взрослые должны продолжать выступать. И они могут выступать хоть до 60 лет. Дорога открыта каждому, кто хочет заниматься художественной гимнастикой в любом возрасте", — сказала Винер, слова которой приводит официальный сайт ВФХГ.

Винер подчеркнула, что участницы соревнования по художественной гимнастике в возрасте 60 лет вполне могут показывать определённые элементы в соответствии с уровнем своей физической подготовки, и получать за это баллы.

Согласно правилам художественной гимнастики, в 2024 году проводятся соревнования для двух возрастных групп: юниорки в возрасте 12-13 лет (2011-2012 годы рождения) и женщины, старше 14 лет (2010 год и старше). Юниорки могут участвовать в первенствах России, федеральных округах и других всероссийских соревнованиях. Женщины, в свою очередь, могут принимать участие в чемпионатах России и федеральных округов, а также на других спортивных соревнованиях, без ограничений возраста.

Винер подчеркнула, что главное в гимнастике — это стремление к развитию и желание продолжать заниматься спортом, независимо от возраста. Она отметила, что система гимнастики в России способствует долговечности карьеры гимнастки и предоставляет возможность проявить свой потенциал и достичь успеха даже в более зрелом возрасте.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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