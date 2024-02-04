Юрист рассказала, могут ли Валиевой уменьшить срок дисквалификации

Спортивный юрист рассказала, в каком случае Валиевой могли бы снизить срок дисквалификации

1:38 Your browser does not support the audio element. Спорт

Анна Анцелиович, спортивный юрист, ответила на вопрос о возможности пересмотра срока дисквалификации молодой российской фигуристки Камилы Валиевой.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В январе CAS объявил о четырехлетней дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил, при этом представители фигуристки не смогли убедить суд, что запрещенное вещество, триметазидин, попало в её организм непреднамеренно.

Анцелиович отметила, что антидопинговые правила не позволяют пересмотреть срок дисквалификации на основе новых обстоятельств.

Однако существует концепция "существенного содействия", отметила специалист. Если Валиева, находясь в период дисквалификации, поможет антидопинговым организациям раскрыть нарушения правил других спортсменов или их команд, это может послужить основанием для уменьшения назначенного наказания.

"Но есть понятие существенного содействия. Если спортсменка в период своей дисквалификации поможет антидопинговым организациям раскрыть нарушение антидопинговых правил другими спортсменами или её персоналом, то это может служить основанием для снижения вынесенной санкции", — объяснила юрист в разговоре с "Татар-информ".

Это единственный законный способ получить сокращение срока после вынесения решения, подчеркнула Анцелиович.

Эксперт также отметила, что окончательное решение о снижении срока дисквалификации принимается антидопинговыми организациями и спортивными арбитражными судами. Возможность пересмотра на основе существенного содействия зависит от сотрудничества фигуристки и ее команды с антидопинговыми организациями.