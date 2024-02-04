Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
3 неочевидные категории продуктов для здоровья и красоты
ВОЗ заявила, что 8 часов в день у компьютера или телевизора повышают риск инсульта в 7 раз
Одуванчики, которые растут повсюду
Сэндвич с омлетом, сыром и ветчиной: отличное настроение на целый день
В странах Евросоюза планируются изменения в правилах для водителей старше 50 лет
Ученые США заявили, что польза поливитаминов заключается лишь в позитивности тех, кто их принимает
Тыквы могут быть в форме бутылки, ананаса
Эксперты объяснили, почему полноприводные автомобили могут быть опаснее на гололеде
Развенчаны самые популярные автомобильные мифы
Получите идеальные "кубики" на животе за 30 дней: фитнес-тренер Спасокукоцкий раскрыл, почему это можно сделать так быстро

Идеальный пресс можно получить в короткие сроки, следуя ряду важных правил

1:26
Спорт

Чтобы получить идеальный пресс в короткие сроки, следуйте нескольким правилам. Фитнес-тренер Юрий Спасокукоцкий рассказал в своём Дзен-канале, как это сделать. По словам специалиста, "кубиков" можно добиться за месяц при соблюдении данных правил.

Шаг 1: Тренировки для пресса. Выполняйте комплекс упражнений для пресса от 30 до 60 минут каждые 4-7 дней. Можно делать два раза в неделю: первый раз выполнять всё в полную силу, а во второй — вполсилы. Комплекс прикреплён в видео.

Шаг 2: Делайте упражнения с гантелями на всё тело три раза в неделю. Фитнес-тренер опубликовал их по ссылке.

Шаг 3: Дефицит калорий. Создавайте дефицит калорий, начиная с 20 калорий на каждый килограмм массы тела. При отсутствии динамики в течение трёх дней в весе и талии сократите порции и пересматривайте калорийность.

Шаг 4: Правильное питание. Ешьте простые продукты, включая белковую и грубую пищу. Ограничивайте жиры (оливковое масло, рыбий жир). Употребляйте полезные добавки для поддержания здоровья.

Помните о трёх основных принципах системы: уменьшение калорийности, отсутствие противопоказаний для тренировок и постоянное соблюдение дефицита калорий. Соблюдение данных правил поможет вам достичь желаемых результатов.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Твёрдые отложение в сливном бачке унитаза легко удаляются обычным средством, которое есть на кухне

При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.

Эффективное удаление отложений в туалетном бачке: шаги и средства
Трещины на пятках: причины появления и 5 советов по уходу
Появление трещин на пятках: факторы, вызывающие проблему, и пять рекомендаций по её устранению
Вкуснейший имбирный лимонад подарит витамины и энергию
Эти растения вы можете посадить в тени
Европа не в состоянии подготовить армию Украины к новому контрнаступлению Дмитрий Плотников ВСУ вербуют солдат и специалистов через "сайт вакансий": от разведчика до командира катера Андрей Николаев Главный поэтический вечер страны прошел в Театре на Трубной Анжела Якубовская
Какие ошибки неопытных огородников приводят к стрелкованию редиса, когда не появляется корнеплода
Приготовьте на ужин чахохбили: порадуйте родных знаменитым блюдом грузинской кухни
Творожная запеканка превратится в хит хозяйки, если она будет знать эти тонкости приготовления
Творожная запеканка превратится в хит хозяйки, если она будет знать эти тонкости приготовления
Последние материалы
Сэндвич с омлетом, сыром и ветчиной: отличное настроение на целый день
В странах Евросоюза планируются изменения в правилах для водителей старше 50 лет
Ученые США заявили, что польза поливитаминов заключается лишь в позитивности тех, кто их принимает
Тыквы могут быть в форме бутылки, ананаса
Эксперты объяснили, почему полноприводные автомобили могут быть опаснее на гололеде
Развенчаны самые популярные автомобильные мифы
Механики назвали главные преимущества МКПП перед автоматом
Что нельзя делать перед маникюром
Ученые Бразилии заявили, что танцы несут большую пользу здоровью женщин в постменопаузе
Эксперты перечислили шесть глупых ошибок, которые совершает каждый автомобилист
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников