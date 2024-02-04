Получите идеальные "кубики" на животе за 30 дней: фитнес-тренер Спасокукоцкий раскрыл, почему это можно сделать так быстро

Идеальный пресс можно получить в короткие сроки, следуя ряду важных правил

1:26 Your browser does not support the audio element. Спорт

Чтобы получить идеальный пресс в короткие сроки, следуйте нескольким правилам. Фитнес-тренер Юрий Спасокукоцкий рассказал в своём Дзен-канале, как это сделать. По словам специалиста, "кубиков" можно добиться за месяц при соблюдении данных правил.

Шаг 1: Тренировки для пресса. Выполняйте комплекс упражнений для пресса от 30 до 60 минут каждые 4-7 дней. Можно делать два раза в неделю: первый раз выполнять всё в полную силу, а во второй — вполсилы. Комплекс прикреплён в видео.

Шаг 2: Делайте упражнения с гантелями на всё тело три раза в неделю. Фитнес-тренер опубликовал их по ссылке.

Шаг 3: Дефицит калорий. Создавайте дефицит калорий, начиная с 20 калорий на каждый килограмм массы тела. При отсутствии динамики в течение трёх дней в весе и талии сократите порции и пересматривайте калорийность.

Шаг 4: Правильное питание. Ешьте простые продукты, включая белковую и грубую пищу. Ограничивайте жиры (оливковое масло, рыбий жир). Употребляйте полезные добавки для поддержания здоровья.

Помните о трёх основных принципах системы: уменьшение калорийности, отсутствие противопоказаний для тренировок и постоянное соблюдение дефицита калорий. Соблюдение данных правил поможет вам достичь желаемых результатов.