В РУСАДА назвали единственный вид спортивных мероприятий, к которым теперь допущена Валиева

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Единственный вид спортивных мероприятий, в которых может участвовать Валиева, — это антидопинговые программы

1:02
Спорт

Вероника Логинова, генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщила о том, какие спортивные мероприятия доступны Камиле Валиевой во время её четырёхлетней дисквалификации.

Единственный вид спортивных мероприятий, в которых может участвовать Валиева, — это антидопинговые программы
Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса, Валиева не сможет участвовать в соревнованиях или выполнять любую другую активность, за исключением участия в специальных антидопинговых образовательных или реабилитационных программах.

Это означает, что Валиева сможет принимать участие только в спортивных семинарах и тренингах, связанных с антидопинговыми вопросами, уточняет Газета.Ru.

Помимо этого, фигуристке запрещено участвовать в соревнованиях, тренироваться на катках, спонсируемых государством, выступать на показательных выступлениях, принимать участие в спортивных сборах, работать волонтёром на спортивных мероприятиях или тренировать других спортсменов.

Дисквалификация Валиевой будет действовать до 24 декабря 2025 года.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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