В РУСАДА назвали единственный вид спортивных мероприятий, к которым теперь допущена Валиева

Вероника Логинова, генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщила о том, какие спортивные мероприятия доступны Камиле Валиевой во время её четырёхлетней дисквалификации.
В соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса, Валиева не сможет участвовать в соревнованиях или выполнять любую другую активность, за исключением участия в специальных антидопинговых образовательных или реабилитационных программах.
Это означает, что Валиева сможет принимать участие только в спортивных семинарах и тренингах, связанных с антидопинговыми вопросами, уточняет Газета.Ru.
Помимо этого, фигуристке запрещено участвовать в соревнованиях, тренироваться на катках, спонсируемых государством, выступать на показательных выступлениях, принимать участие в спортивных сборах, работать волонтёром на спортивных мероприятиях или тренировать других спортсменов.
Дисквалификация Валиевой будет действовать до 24 декабря 2025 года.
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