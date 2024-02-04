В РУСАДА назвали единственный вид спортивных мероприятий, к которым теперь допущена Валиева

Единственный вид спортивных мероприятий, в которых может участвовать Валиева, — это антидопинговые программы

1:02 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вероника Логинова, генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщила о том, какие спортивные мероприятия доступны Камиле Валиевой во время её четырёхлетней дисквалификации.

Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса, Валиева не сможет участвовать в соревнованиях или выполнять любую другую активность, за исключением участия в специальных антидопинговых образовательных или реабилитационных программах.

Это означает, что Валиева сможет принимать участие только в спортивных семинарах и тренингах, связанных с антидопинговыми вопросами, уточняет Газета.Ru.

Помимо этого, фигуристке запрещено участвовать в соревнованиях, тренироваться на катках, спонсируемых государством, выступать на показательных выступлениях, принимать участие в спортивных сборах, работать волонтёром на спортивных мероприятиях или тренировать других спортсменов.

Дисквалификация Валиевой будет действовать до 24 декабря 2025 года.