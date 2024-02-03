Александра Трусова рассказала, будет ли участвовать на турнире шоу-программ в марте

Александра Трусова, которая стала серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании, прокомментировала своё возможное участие в шоу-программе "Русский вызов", которая состоится с 8 по 10 марта в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе "Юбилейный".
Спортсменка заявила, что пока не планирует подавать заявку, но если будет приглашена на это мероприятие, то будет рада принять в нём участие.
"Наверное, подавать заявку не буду. Но если пригласят — поучаствую", — сказала Трусова в эфире Okko, говоря о чемпионате четырёх континентов.
Трусова имеет впечатляющие достижения в своей карьере, включая золото на Чемпионате России 2022 года, две золотые медали с юниорских Чемпионатов мира (2018, 2019) и бронзу с взрослого Чемпионата мира 2021 года. Её последним соревнованием на данный момент был пятый этап Гран-при России, который состоялся в ноябре 2022 года в Самаре, где спортсменка заняла второе место.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.