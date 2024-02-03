Александра Трусова рассказала, будет ли участвовать на турнире шоу-программ в марте

Фигуристка Трусова заявила, что не станет участвовать в турнире шоу-программ в Петербурге в марте

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Александра Трусова, которая стала серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании, прокомментировала своё возможное участие в шоу-программе "Русский вызов", которая состоится с 8 по 10 марта в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе "Юбилейный".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Спортсменка заявила, что пока не планирует подавать заявку, но если будет приглашена на это мероприятие, то будет рада принять в нём участие.

"Наверное, подавать заявку не буду. Но если пригласят — поучаствую", — сказала Трусова в эфире Okko, говоря о чемпионате четырёх континентов.

Трусова имеет впечатляющие достижения в своей карьере, включая золото на Чемпионате России 2022 года, две золотые медали с юниорских Чемпионатов мира (2018, 2019) и бронзу с взрослого Чемпионата мира 2021 года. Её последним соревнованием на данный момент был пятый этап Гран-при России, который состоялся в ноябре 2022 года в Самаре, где спортсменка заняла второе место.