Россия должна выйти из всех прозападных спортивных союзов и организаций — опрос

Решение CAS по Валиевой: Россия на перепутье в спортивных отношениях

0:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

Россия оказалась в центре спортивного скандала после решения CAS о дисквалификации олимпийской чемпионки Камилы Валиевой. По результатам опроса на EADaily, 56% участников высказались в пользу выхода из прозападных спортивных союзов и организаций.

Второе место занял вариант объявить руководителей CAS персонами нон грата (30%). В то время как 18% поддерживают ироничное предложение послать представителей российского спорта посмотреть на здания CAS и WADA. Опрос проведен с 30 января по 2 февраля 2024 года, участвовало 8902 человека.

Россия сталкивается с вызовом в спортивных отношениях, и реакция на решение CAS разнообразна.