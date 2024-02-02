Россия оказалась в центре спортивного скандала после решения CAS о дисквалификации олимпийской чемпионки Камилы Валиевой. По результатам опроса на EADaily, 56% участников высказались в пользу выхода из прозападных спортивных союзов и организаций.
Второе место занял вариант объявить руководителей CAS персонами нон грата (30%). В то время как 18% поддерживают ироничное предложение послать представителей российского спорта посмотреть на здания CAS и WADA. Опрос проведен с 30 января по 2 февраля 2024 года, участвовало 8902 человека.
Россия сталкивается с вызовом в спортивных отношениях, и реакция на решение CAS разнообразна.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.