Чемпионка по лыжным гонкам раскритиковала тюменских болельщиков

В эфире телеканала "Матч ТВ" олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова выразила недовольство посещаемостью стадиона "Жемчужина Сибири" в Тюмени.
Несмотря на качественный стадион, спортсменка предложила рассмотреть возможность проведения соревнований в более популярных регионах, например, в Красноярске. Об этом сообщает tmn.aif.ru.
Этап кубка по лыжам на стадионе в Тюмени запланирован на 3 и 4 февраля.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.