Чемпионка по лыжным гонкам раскритиковала тюменских болельщиков

Олимпийская чемпионка Степанова раскритиковала посещаемость тюменского стадиона

0:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

В эфире телеканала "Матч ТВ" олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова выразила недовольство посещаемостью стадиона "Жемчужина Сибири" в Тюмени.

Фото: Wikipedia by Götz A is licensed under CC BY-SA 2.0

Несмотря на качественный стадион, спортсменка предложила рассмотреть возможность проведения соревнований в более популярных регионах, например, в Красноярске. Об этом сообщает tmn.aif.ru.

Этап кубка по лыжам на стадионе в Тюмени запланирован на 3 и 4 февраля.