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Комментатор Андронов объяснил, что ему не нравится в сегодняшнем женском фигурном катании

Комментатор Андронов признался, что у него не вызывают эмоций "летающие школьницы последних лет"

1:18
Спорт

Спортивный комментатор Алексей Андронов поделился своими мыслями о том, почему у него произошла потеря интереса к фигурному катанию.

Комментатор Андронов признался, что у него не вызывают эмоций "летающие школьницы последних лет"
Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Комментатор признался, что в юности он с удовольствием коллекционировал фотографии известных фигуристок, таких как Катарина Витт, и наслаждался выступлениями Кийры Корппи. Однако в последнее время выступления фигуристов не вызывают у него никаких эмоций.

Новые поколения фигуристок, которых Андронов назвал "летающими школьницами", не вызывают у него восторга. Такие выступления кажутся эксперту неинтересными. В связи с этим, он рад, что произошло введение возрастного ценза в фигурном катании.

"Летающие школьницы последних лет – не вызывали никаких эмоций. Просто не интересно. Хорошо, что ввели возрастной ценз…" - написал Андронов в своём Telegram-канале.

Кроме того, Андронов отметил Евгению Медведеву, которую считает смелым человеком, не боящимся говорить открыто. Он вспомнил, как Медведева выступила на комиссии МОК, и выразил согласие с ее словами о том, что фигурное катание это не только спорт, но и шоу, искусство. Также Андронов отметил, что болельщики фигурного катания часто ведут себя агрессивно, и он рад, что лично не пересекается с ними лично.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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