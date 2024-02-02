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Фетисов о запрете Латвии играть с Россией: соревнуются в этом безумии, кто абсурднее

Олимпийский чемпион Фетисов считает, что Латвия сошла с ума, запретив своим сборным играть с россиянами

1:24
Спорт

Депутат Государственной думы России и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил своё мнение относительно принятого латвийским сеймом закона, который запрещает сборным командам России и Беларуси играть против сборных Латвии.

Олимпийский чемпион Фетисов считает, что Латвия сошла с ума, запретив своим сборным играть с россиянами
Фото: commons.wikimedia.org by Council.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

Фетисов отметил, что Россия не пострадает от отсутствия матчей с латвийскими командами и добавил, что этот закон не ограничивает возможности развития хоккея на законодательном уровне.

Депутат также выразил недоумение по поводу принятого решения, указав, что спорт должен оставаться мостом, связующим людей, и не должен подвергаться политическим ограничениям. Фетисов также выразил сомнение относительно необходимости менять законы каждый раз, когда меняется ситуация. Он подчеркнул, что подобные решения только усиливают абсурдность и безумие в спорте.

"Эти люди, наверное, с ума посходили, есть же общепринятые правила, что спорт вне политики, это мосты, отношения и много чего. Рано или поздно ситуация поменяется, закон опять менять надо будет? Соревнуются в этом безумии, кто более абсурдные решения, законы примет", — сказал Фетисов, которого цитирует ТАСС.

Ранее стало известно, что в Латвии приняли закон, запрещающий латвийским спортсменам играть против сборных России и Беларуси, даже если они выступают под нейтральным флагом. Запрет распространяется на все возрастные категории.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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