Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем нужен пилинг для кожи головы и как его выбрать
Ученые заявили, что чернослив полезен для людей в зрелом возрасте
Можно ли наливать бензин в пластиковую тару
Организаторы "Нашествия" перенесли рок-фестиваль на 2025 год
Очень вкусный заливной пирог с капустой на сковороде
Сельдерей потребляют в пищу по всему миру
Выбор соседей для растений
Путин заявил, что без защиты людей в новых регионах Россия превратилась бы в дряхлую страну
Ученые проанализировали стресс офисных работников, следя за мышкой и клавиатурой
Президент "Барселоны" назвал сумму, которую будут получать участники Суперлиги

Президент "Барселоны" рассказал, что в Суперлиге клубы будут получать по 100 миллионов просто за участие

1:12
Спорт

Жоан Лапорта, президент "Барселоны", выразил своё мнение относительно запуска Европейской Суперлиги в ближайшие сезоны.

Президент "Барселоны" рассказал, что в Суперлиге клубы будут получать по 100 миллионов просто за участие
Фото: commons.wikimedia.org by Elemaki is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

По словам президента "Барселоны", если старт турнира не произойдёт в сезоне 2024/2025, то это непременно случиться в сезоне 2025/2026.

Он также заявил, что ему неважно, примут ли английские клубы участие в турнире. Лапорта подчеркнул привлекательность Суперлиги, предлагающей клубам 100 миллионов евро просто за участие в соревнованиях.

"Мне всё равно, если англичан не будет на турнире. Суперлига предлагает клубам по 100 миллионов просто за участие в турнире. Они не смогут заработать такие деньги, даже если выиграют Лигу чемпионов", — сказал Лапорта в разговоре с Mundo Deportivo.

Он также назвал несколько клубов, которые, по его мнению, могут стать участниками Суперлиги. Ранее Суд Европейского Союза принял решение, утверждая, что ФИФА и УЕФА не обладают монополией на проведение спортивных соревнований. Это открыло путь для возможного возрождения проекта Европейской Суперлиги.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду

Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.

Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду
Эффективное использование компостной ямы: советы для дачников
Не отравляйте свой сад и огород: ни в коем случае не бросайте в компост эти отходы жизнедеятельности
Авокадо: шесть распространённых мифов, о которых стоит забыть
Сырость в погребе или подвале: несколько способов избавиться от нее надолго
Британия отказалась от сухопутной операции в Йемене после угрозы хуситов Любовь Степушова Ревматолог перечислил методы лечения остеоартроза Ирина Гусакова В ЕС раскрыли три сценария конфликта на Украине в 2024 году Петр Ермилин
Бардак на столе как знак гения: ученые из Нидерландов раскрывают необычные признаки высокого интеллекта
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Эксперты рассказали, что длительная стоянка автомобиля без движения губительна не только в зимний период
Эксперты рассказали, что длительная стоянка автомобиля без движения губительна не только в зимний период
Последние материалы
В Театре на Трубной покажут спектакль "Лондонский треугольник"
Николай Дроздов опроверг слухи о своей госпитализации
Каким бывает пилинг для лица и кому он противопоказан
В 2023 году увеличилась доля россиян, ищущих квартиры самостоятельно
Эксперты составили рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются
Журналист NBC: поклонники хоккея в Вашингтоне обожают Овечкина
Диетолог Дианова назвала шаурму самым полезным фастфудом
Аппетитный суп с фрикадельками выручит, когда нужен быстрый обед
Елена Зеленская призвала не делать резких движений в возвращении беженцев на Украину
Необычный и удобный способ выращивания растений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников