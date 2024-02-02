Президент "Барселоны" назвал сумму, которую будут получать участники Суперлиги

Президент "Барселоны" рассказал, что в Суперлиге клубы будут получать по 100 миллионов просто за участие

1:12 Your browser does not support the audio element. Спорт

Жоан Лапорта, президент "Барселоны", выразил своё мнение относительно запуска Европейской Суперлиги в ближайшие сезоны.

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По словам президента "Барселоны", если старт турнира не произойдёт в сезоне 2024/2025, то это непременно случиться в сезоне 2025/2026.

Он также заявил, что ему неважно, примут ли английские клубы участие в турнире. Лапорта подчеркнул привлекательность Суперлиги, предлагающей клубам 100 миллионов евро просто за участие в соревнованиях.

"Мне всё равно, если англичан не будет на турнире. Суперлига предлагает клубам по 100 миллионов просто за участие в турнире. Они не смогут заработать такие деньги, даже если выиграют Лигу чемпионов", — сказал Лапорта в разговоре с Mundo Deportivo.

Он также назвал несколько клубов, которые, по его мнению, могут стать участниками Суперлиги. Ранее Суд Европейского Союза принял решение, утверждая, что ФИФА и УЕФА не обладают монополией на проведение спортивных соревнований. Это открыло путь для возможного возрождения проекта Европейской Суперлиги.