В США рассказали, что люди в Вашингтоне поклоняются воде, по которой ходит Овечкин

Журналист NBC: поклонники хоккея в Вашингтоне обожают Овечкина

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Телеведущий NBC Sports, Пьер МакГуайр, выразил своё мнение о капитане "Вашингтон Кэпиталз" Александре Овечкине после встречи с ним на Матче звезд НХЛ в 2015 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

МакГуайр признался, что был впечатлён откровенностью и открытостью Овечкина во время общения.

Он описал российского хоккеиста как великолепного спортсмена и отличного представителя лиги. МакГуайр подчеркнул, что огромное количество поклонников в Вашингтоне обожает Овечкина, и он был замечательным послом хоккея.

"Знаю, что люди в Вашингтоне поклоняются воде, по которой он ходит, но я думаю, что больше людей должны знать, каким великим послом он был для спорта", — сказал МакГуайр, которого цитирует The Athletic.

Овечкин занимает второе место в списке самых результативных игроков в истории НХЛ, отметившись 831 голом, в то время как рекордсменом является Уэйн Гретцки с 894 голами.