В США рассказали, что люди в Вашингтоне поклоняются воде, по которой ходит Овечкин

Телеведущий NBC Sports, Пьер МакГуайр, выразил своё мнение о капитане "Вашингтон Кэпиталз" Александре Овечкине после встречи с ним на Матче звезд НХЛ в 2015 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International