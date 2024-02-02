В США рассказали, что люди в Вашингтоне поклоняются воде, по которой ходит Овечкин

Телеведущий NBC Sports, Пьер МакГуайр, выразил своё мнение о капитане "Вашингтон Кэпиталз" Александре Овечкине после встречи с ним на Матче звезд НХЛ в 2015 году.
МакГуайр признался, что был впечатлён откровенностью и открытостью Овечкина во время общения.
Он описал российского хоккеиста как великолепного спортсмена и отличного представителя лиги. МакГуайр подчеркнул, что огромное количество поклонников в Вашингтоне обожает Овечкина, и он был замечательным послом хоккея.
"Знаю, что люди в Вашингтоне поклоняются воде, по которой он ходит, но я думаю, что больше людей должны знать, каким великим послом он был для спорта", — сказал МакГуайр, которого цитирует The Athletic.
Овечкин занимает второе место в списке самых результативных игроков в истории НХЛ, отметившись 831 голом, в то время как рекордсменом является Уэйн Гретцки с 894 голами.
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