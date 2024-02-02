Избавьтесь от целлюлита и дряблости: 6 эффективных упражнений

Дряблость и целлюлит на бёдрах уйдут с этими эффективными упражнениями

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6 простых, но эффективных упражнений окажут комплексное воздействие на мышцы бёдер и ягодицы без излишней нагрузки на коленные суставы. Они помогут не только избавиться от дряблости и целлюлита в нижней части тела, но также укрепят мышечный каркас, пишет Дзен-канал "Фитнес с GoodLooker".

Фото: flickr.com by Dave Rosenblum is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Мах ногой в сторону

Ноги на ширине плеч, руки на поясе или за стул.

Перенесите вес тела на одну ногу, другую поднимите в сторону, не нагибая тело.

Выполните 10-12 повторений на каждую ногу.

Мах ногой назад

Немного подогните ноги, руки на уровне груди или за стул.

Поднимите одну ногу назад, внимание сосредоточьте на ягодичной мышце.

Повторите 10-12 раз для каждой ноги.

Мах развёрнутой ногой вперёд

Поставьте ноги на вертикали ключиц.

Поднимите ногу вперёд, сохраняя поворот колена.

Выполните 10-12 повторений для каждой ноги.

Движения ногой вперёд, вбок и назад

Руки возле груди, вес на одной ноге.

Вытяните ногу вперёд, потом вбок, затем назад, сохраняя равновесие.

Выполните 10-12 повторений для каждой ноги.

Разгибание ноги с отведением в сторону

Ноги вместе, руки на поясе.

Поднимите одну ногу вперёд, отведите в сторону и разогните в колене.

Повторите 18-20 раз.

Сгибание отведённой ноги

Немного подогните ноги, ладони зафиксируйте перед собой.

Поднимите одну ногу назад, согните в колене.

Выполните 10-12 повторений для каждой ноги.

Эти упражнения разнообразны, охватывают разные группы мышц, и их легко выполнять со стулом для поддержки равновесия. Не забывайте о правильном дыхании и осознанном выполнении движений.

Махи ногой в сторону