Избавьтесь от целлюлита и дряблости: 6 эффективных упражнений

6 простых, но эффективных упражнений окажут комплексное воздействие на мышцы бёдер и ягодицы без излишней нагрузки на коленные суставы. Они помогут не только избавиться от дряблости и целлюлита в нижней части тела, но также укрепят мышечный каркас, пишет Дзен-канал "Фитнес с GoodLooker".
Мах ногой в сторону
Ноги на ширине плеч, руки на поясе или за стул.
Перенесите вес тела на одну ногу, другую поднимите в сторону, не нагибая тело.
Выполните 10-12 повторений на каждую ногу.
Мах ногой назад
Немного подогните ноги, руки на уровне груди или за стул.
Поднимите одну ногу назад, внимание сосредоточьте на ягодичной мышце.
Повторите 10-12 раз для каждой ноги.
Мах развёрнутой ногой вперёд
Поставьте ноги на вертикали ключиц.
Поднимите ногу вперёд, сохраняя поворот колена.
Выполните 10-12 повторений для каждой ноги.
Движения ногой вперёд, вбок и назад
Руки возле груди, вес на одной ноге.
Вытяните ногу вперёд, потом вбок, затем назад, сохраняя равновесие.
Выполните 10-12 повторений для каждой ноги.
Разгибание ноги с отведением в сторону
Ноги вместе, руки на поясе.
Поднимите одну ногу вперёд, отведите в сторону и разогните в колене.
Повторите 18-20 раз.
Сгибание отведённой ноги
Немного подогните ноги, ладони зафиксируйте перед собой.
Поднимите одну ногу назад, согните в колене.
Выполните 10-12 повторений для каждой ноги.
Эти упражнения разнообразны, охватывают разные группы мышц, и их легко выполнять со стулом для поддержки равновесия. Не забывайте о правильном дыхании и осознанном выполнении движений.
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