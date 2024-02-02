Улучшите осанку и укрепите спину с помощью этого простого упражнения без оборудования

Упражнение "Супермен" даст вам множество преимуществ

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Упражнение "Супермен" даёт бесчисленные преимущества в тренажерном зале и вне его. Оно помогает предотвратить травмы и боли в пояснице, улучшает осанку и дыхание, пишет shape.com.

Фото: Own work by Shtarka1 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как выполнять:

1. Лягте на пол лицом вниз, ноги прямые, кончики пальцев касаются пола, руки вытянуты над головой, ладони обращены друг к другу, мизинцы упираются в пол.

2. Сохраняя в нейтральном положении шею и устремив взгляд в пол, задействуйте спину и ягодичные мышцы, медленно поднимите обе руки и ноги на несколько дюймов от пола.

3. Сделайте паузу в верхней точке на одну-две секунды, затем медленно опустите руки и ноги обратно в исходное положение.

Хотя упражнение "Супермен" кажется довольно простым, вы можете допустить несколько ошибок, которые могут сделать движение болезненным, менее эффективным и совершенно изматывающим.

1. Избегайте задержки дыхания. Иначе быстро утомитесь. Вдыхайте, когда отрываете конечности, и выдыхайте, когда возвращаетесь в исходное положение.

2. Не торопитесь: за молниеносное выполнение повторений не присуждается медаль. Это может сделать движение менее эффективным, поскольку вы сводите к минимуму время, проведенное в напряжении. Для стандартного упражнения "супермен" попробуйте задержаться в этом положении на одну-две секунды.

Упражнение "Супермен"