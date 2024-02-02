Сделайте ваши руки сильными с помощью этих упражнений для сжигания жира без специального оборудования

Жир на руках, особенно вдоль тыльной стороны рук, является распространённой проблемой. Чтобы избавиться от него, можно выполнять эти упражнения. Они не только прорабатывают трицепсы и другие мышцы рук, но и активизируют работу всего тела, пишет shape.com.
1. Трёхточечное отжимание
Поставьте одно колено на пол, а другую ногу поднимите, образуя прямую линию от головы до пят.
Согните руки в локтях под углом 45 градусов.
Оттолкнитесь от пола, чтобы вернуться в исходное положение.
Выполняйте в течение 30 секунд. Поменяйте сторону, повторите.
2. Жим трицепса коленями
Начните в положении на полу, опираясь на колени и локти. Предплечья направлены прямо вперёд, ладони упираются в пол, пальцы ног поджаты.
Надавливайте на ладони, чтобы выпрямить руки, одновременно поднимая бёдра и выпрямляя ноги, пока обе руки и голени не будут полностью вытянуты. Выполняйте в течение 30 секунд.
3. Круговые движения руками
Начните с положения высокой планки. Вытяните правую руку вперёд, отведя бицепс за ухо. Делайте небольшие круги правой рукой в течение 15 секунд, меняя направление на полпути. Поменяйтесь сторонами; повторите.
4. Боковые подъёмы планки
Начните с положения высокой планки.
Поднимите прямую правую руку в сторону на высоту плеча параллельно полу, как будто ударяете пятернёй по правой стене.
Верните правую руку в исходное положение, затем повторите с левой стороны. Старайтесь, чтобы бёдра не смещались из стороны в сторону. Продолжайте чередовать в течение 30 секунд.
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