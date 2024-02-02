Сделайте ваши руки сильными с помощью этих упражнений для сжигания жира без специального оборудования

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Избавьтесь от жира на руках с помощью этих упражнений

1:45
Спорт

Жир на руках, особенно вдоль тыльной стороны рук, является распространённой проблемой. Чтобы избавиться от него, можно выполнять эти упражнения. Они не только прорабатывают трицепсы и другие мышцы рук, но и активизируют работу всего тела, пишет shape.com.

Избавьтесь от жира на руках с помощью этих упражнений
Фото: unsplash.com/ by Allef Vinicius seteales is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

1. Трёхточечное отжимание

Поставьте одно колено на пол, а другую ногу поднимите, образуя прямую линию от головы до пят.

Согните руки в локтях под углом 45 градусов.

Оттолкнитесь от пола, чтобы вернуться в исходное положение.

Выполняйте в течение 30 секунд. Поменяйте сторону, повторите.

2. Жим трицепса коленями

Начните в положении на полу, опираясь на колени и локти. Предплечья направлены прямо вперёд, ладони упираются в пол, пальцы ног поджаты.

Надавливайте на ладони, чтобы выпрямить руки, одновременно поднимая бёдра и выпрямляя ноги, пока обе руки и голени не будут полностью вытянуты. Выполняйте в течение 30 секунд.

3. Круговые движения руками

Начните с положения высокой планки. Вытяните правую руку вперёд, отведя бицепс за ухо. Делайте небольшие круги правой рукой в течение 15 секунд, меняя направление на полпути. Поменяйтесь сторонами; повторите.

4. Боковые подъёмы планки

Начните с положения высокой планки.

Поднимите прямую правую руку в сторону на высоту плеча параллельно полу, как будто ударяете пятернёй по правой стене.

Верните правую руку в исходное положение, затем повторите с левой стороны. Старайтесь, чтобы бёдра не смещались из стороны в сторону. Продолжайте чередовать в течение 30 секунд.

ХУДЫЕ РУКИ как у модели ЗА 5 МИНУТ / тренировка на руки / lean&slim model arms workout - 5 min
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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