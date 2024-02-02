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5 упражнений из йоги помогут в получении плоского живота: они невероятно эффективны

Получите плоский живот, регулярно выполняя эти упражнения

3:39
Спорт

Несколько упражнений помогут улучшить гибкость, снять стресс, получить плоский живот. Их подборку привёл сайт shape.com.

Получите плоский живот, регулярно выполняя эти упражнения
Фото: flickr.com by Matthew Ragan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Поза дерева

Скручивающие движения полностью задействуют те косые мышцы, которые трудно привести в тонус.

Руки приведите руки в позу молитвы.

Сделайте выпад левой ногой вперёд и согните колено примерно на 90 градусов, держа заднюю ногу прямой.

Плотно прижмите пресс к позвоночнику и поверните верхнюю часть тела влево. Держите позвоночник вытянутым, когда наклоняетесь к левой ноге и упираетесь правым локтем в внешнюю сторону левой ноги.

Поверните голову, чтобы посмотреть в потолок через левое плечо. Задержитесь на 10 долгих глубоких вдохов, а затем развернитесь и вернитесь в исходное положение. Повторите с другой стороны.

Если вам трудно сохранять равновесие, сосредоточьте взгляд прямо перед собой, а не смотрите в потолок.

Упражнение "Рок-н-ролл Lotus"

Это весёлое и функциональное упражнение укрепляет ваш позвоночник, помогая вам "остановить" своё тело.

Сядьте, скрестив ноги в лодыжках.

Возьмитесь противоположной рукой за внешнюю сторону каждой лодыжки и оторвите ноги от пола, балансируя на сидячих костях.

Втяните пресс в позвоночник и сделайте глубокий вдох.

На выдохе начните поворачиваться на спину.

Продолжайте перекатываться, пока лопатки не коснутся пола, поднимая бёдра, по-прежнему держась за лодыжки.

Подтягивая пресс, вернитесь в положение сидя. Это одно повторение. Сделайте 10 раз.


Вариация "собаки мордой вниз"

Эта версия упражнения поддерживает мышцы пресса напряжёнными как во время удержания, так и во время перехода.

Начните с положения "собаки мордой вниз".

Вытяните левую ногу к потолку, направив пальцы ног.

Перенесите вес тела вперед и начните опускать бёдра в позу планки, но вместо того, чтобы опускать пальцы левой ноги, согните левое колено к груди, подтягивая пресс к позвоночнику в течение всего движения.

Поднимите бёдра назад и вытяните левую ногу за спину, возвращаясь в положение собаки лицом вниз. Повторите 10 раз левой ногой, 10 — правой.


Упражнение "Воин III"

Перенесите вес тела на правую ногу.

Прижмите левую голень к груди, затем отведите её прямо за спину, чтобы она была параллельна земле.

Согните левую ногу и направьте пальцы ног вниз.

Прижмите кончики пальцев к земле, чтобы стабилизировать положение, если нужно.

Вытяните руки перед собой так, чтобы ваше тело было на прямой линии от кончиков пальцев до спины и наружу через левую пятку.

Задержитесь в этом положении на 3 долгих, глубоких вдоха, затем медленно вернитесь в исходное положение. Повторите с другой стороны.

При необходимости согните нижнюю часть колена, чтобы сохранить равновесие, и полностью разгибайте опорную ногу.

Упражнение "Верблюжий шарнир"

Эта активная поза задействует ваш пресс, бёдра и спину.

Встаньте на колени на полу, расставив колени на ширине бёдер, поджав пальцы ног.

Вытяните руки прямо перед грудью, ладонями вниз.

Поднимите грудь и подайте таз вперёд, одновременно отклоняясь назад, слегка прогибаясь в пояснице.

Сделайте паузу и сосредоточьтесь на раскрытии грудной клетки, одновременно удерживая её опущенной, а пупок — втянутым в позвоночник. Медленно вернитесь в исходное положение. Это одно повторение. Сделайте до 10 раз.

Собака мордой вверх, собака мордой вниз.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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