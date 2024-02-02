Получите плоский живот: просто начните делать это упражнение каждый день

Упражнение "планка" укрепит мышцы живота, избавит от лишнего жира

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Чтобы получить плоский живот, необязательно ходить в спортзал. Достаточно выполнять одно очень эффективное упражнение — планку. О том, как её правильно сделать, рассказал портал stavropol. media.

Фото: Own work by Crossfit girl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Лягте на живот.

2. Обопритесь на предплечья (не на ладони).

3, Вытяните всё тело, не прогибайтесь в спине.

4. Напрягите мышцы живота. Удерживайте напряжение.

5. Держите положение около пары минут. В начале будет достаточно половины минуты.

С помощью данного упражнения можно улучшить осанку и спины. Живот станет плоским, уйдёт лишний жир.

Упражнение планка: как правильно делать? Виды планки