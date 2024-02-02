Получите плоский живот: просто начните делать это упражнение каждый день

Чтобы получить плоский живот, необязательно ходить в спортзал. Достаточно выполнять одно очень эффективное упражнение — планку. О том, как её правильно сделать, рассказал портал stavropol. media.
1. Лягте на живот.
2. Обопритесь на предплечья (не на ладони).
3, Вытяните всё тело, не прогибайтесь в спине.
4. Напрягите мышцы живота. Удерживайте напряжение.
5. Держите положение около пары минут. В начале будет достаточно половины минуты.
С помощью данного упражнения можно улучшить осанку и спины. Живот станет плоским, уйдёт лишний жир.
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