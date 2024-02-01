Александр Жулин: у россиян нет шансов против канадцев, если те захотят отсудить бронзу командника ОИ-2022

Тренер Жулин считает, что канадцы могут отсудить себе бронзу командного турнира на ОИ-2022

1:12 Your browser does not support the audio element. Спорт

Александр Жулин, заслуженный тренер России и чемпион мира 1993 года в танцах на льду, выразил своё мнение относительно возможности Канады отсудить бронзу в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022.

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В результате дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, сборная России потеряла золото и опустилась на третье место. Федерация фигурного катания Канады, которая заняла четвёртое место, заявила о намерении подать апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о присуждении России "бронзы".

Жулин считает, что у Канады есть шанс отсудить себе "бронзу" и уверен, что она может добиться этого. Он добавил, что для российской команды нет шансов бороться с таким решением, если таковое будет принято.

Тренер также отметил, что по его мнению, россиянам нет необходимости ехать забирать медали, если им будет присуждено третье место.