Александр Жулин: у россиян нет шансов против канадцев, если те захотят отсудить бронзу командника ОИ-2022

Александр Жулин, заслуженный тренер России и чемпион мира 1993 года в танцах на льду, выразил своё мнение относительно возможности Канады отсудить бронзу в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022.
В результате дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, сборная России потеряла золото и опустилась на третье место. Федерация фигурного катания Канады, которая заняла четвёртое место, заявила о намерении подать апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о присуждении России "бронзы".
Жулин считает, что у Канады есть шанс отсудить себе "бронзу" и уверен, что она может добиться этого. Он добавил, что для российской команды нет шансов бороться с таким решением, если таковое будет принято.
Тренер также отметил, что по его мнению, россиянам нет необходимости ехать забирать медали, если им будет присуждено третье место.
"Нужно ли ехать забирать медали, если назначат место? Нет, конечно. Канадцы смогут, конечно, отсудить себе "бронзу", сейчас они все могут. Никаких шансов побороться с этим нет", — сказал Жулин, которого цитирует ТАСС.
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