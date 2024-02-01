Получите красивые "кубики": 7 самых эффективных упражнений для мышц живота

Эти семь упражнений невероятно эффективны для мышц живота. Вы можете получить желаемые "кубики". Подборкой поделился сайт shape.com.
1. Изометрический настольный жим
Лягте лицом вверх, согнув колени и поставив ступни ровно на пол. Подтяните колени к пупку, образуя с угол в 90 градусов, чтобы голени были параллельны полу. Положите ладони на бёдра немного выше колен.
Слегка оторвите плечи от земли и прижмите ладони к бёдрам, одновременно сопротивляясь давлению коленями. Поддерживайте равный баланс, надавливая ладонями и бёдрами, чтобы колени оставались под углом 90 градусов. Задержитесь в таком положении на 30 секунд.
2. Двойные круги ногами
Лягте лицом вверх, ноги вытянуты прямо, руки разведены в стороны ладонями вниз. Напрягите мышцы живота и на выдохе поднимите ноги к потолку.
Прижмите поясницу к полу, одновременно отводя ноги вправо. Вытяните ноги как можно дальше вправо, не отрывая верхнюю часть тела от пола.
Продолжайте описывать круг ногами, опуская ноги как можно ближе к земле, сохраняя контроль. Затем переместите ноги влево и вернитесь в центр, чтобы завершить круг. Бедра должны все время плотно прилегать к полу. Выполните один подход, затем поменяйте направление, чтобы ноги повернулись влево.
3. Хруст спринтера
Лягте лицом вверх, ноги прямые. Напрягите кор, выдохните и оторвите туловище от земли, одновременно сгибая правое колено и подтягивая его к левому локтю, слегка поворачивая к средней линии тела.
Вдохните и одновременно опустите левую ногу и туловище вниз.
Выдохните и оторвите туловище от земли, одновременно сгибая левое колено и подтягивая его к правому локтю, слегка поворачивая к средней линии тела. Продолжайте чередовать и повторять.
4. Высокая планка от колена до локтя
Руки подложите прямо под плечи, колени согните и подложите прямо под бёдра, а ступни расставьте на ширине бёдер.
Оторвите оба колена от пола и выпрямите ноги, чтобы принять положение высокой планки на ладонях, сжимая ягодичные мышцы вместе и мышцы живота. Активно отталкивайтесь от пола и сохраняйте прямую линию от головы до пяток.
Поднимите левую ногу и поднесите левое колено как можно ближе к левому локтю. Задержите дыхание, затем верните левую ногу в исходное положение. Сохраняйте ровную спину.
Поднимите правую ногу и поднесите правое колено как можно ближе к правому локтю. Задержите дыхание, затем верните правую ногу в исходное положение.
5. Боковая планка, прижимающая колено к груди
Начните с положения на боковой планке на левом боку, левое предплечье твердо поставьте на пол, а бёдра приподнимите над полом. Вытяните правую руку вверх так, чтобы правое запястье находилось на одной линии с правым плечом.
Выдохните и подтяните правое колено к груди, согнув пальцы ног.
Когда правое колено согнётся под углом 90 градусов, вытяните правую ногу, чтобы вернуться в исходное положение. Повторите.
6. Размах планки
Встаньте на низкую планку, поставьте локти прямо под плечи, предплечья положите параллельно земле, а ноги поставьте на ширине бёдер. Подтяните бедра, задействуйте ягодичные мышцы и подколенные сухожилия и сохраняйте ровную спину.
Задействуйте кор и вытяните левую руку так, чтобы левое запястье находилось на одной линии с левым плечом (или так высоко, как вы можете удобно поднять левую руку).
Задержите дыхание, затем верните левую руку в положение низкой планки.
Вытяните правую руку так, чтобы правое запястье находилось на одной линии с правым плечом (или так высоко, как вам удобно поднимать правую руку).
Задержите дыхание, затем верните правую руку в положение низкой планки. Продолжайте чередовать.
7. Стоящий дровосек
Встаньте так, чтобы ноги были немного шире, чем на ширине бёдер. Обхватите руки вместе, слегка согнув их в локтях.
Вытяните руки к внешней стороне правого колена, делая мощные "рубящие" движения (как будто рубите дрова) и с хрустом опускайте колено к правой стороне тела. Оба колена сгибаются, левая пятка отрывается от земли, в то время как правая нога остаётся плоской.
Держа руки сцепленными, поднимите их вверх и через левое плечо, возвращаясь в положение стоя. Ноги выпрямьте, правая пятка должна оторваться от земли, в то время как левая ступня остаётся на полу. Повторяйте, сосредотачиваясь на сильных движениях на протяжении всего упражнения; меняйте стороны после одного подхода.
Представляем вам рецепт необычного и изысканного салата "Гурман" с печенью трески из группы Константина Ивлева.