Увеличьте подвижность позвоночника: три простых упражнения помогут

Упражнения для увеличения подвижности

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Регулярные упражнения на подвижность очень необходимы организму. Простой комплекс поможет в это.

Фото: commons.wikimedia.org by Skraka003 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Следуйте приведённой ниже схеме, предложенной livestrong.com. Если вы выполняете эту тренировку самостоятельно, увеличьте или уменьшите количество повторений и подходов в зависимости от вашего уровня физической подготовки. Между подходами и упражнениями отдыхайте от 20 до 40 секунд.

1. Переключение бёдер 90/90

Сядьте на пол, одно колено согните перед собой под углом 90 градусов, а другое — под углом 90 градусов позади себя (показано слева).

Поднимите оба колена вверх и повернитесь лицом к ноге позади себя, не отрывая пятки от земли.

Продолжайте переключаться туда-сюда.

Чтобы сделать растяжку 90/90 более сложной, добавьте толчок бёдрами с каждой стороны. После поворота коленей в одну сторону встаньте на колени и сожмите ягодичные мышцы вверху, прежде чем снова опуститься и повернуть колени в другую сторону.

2. Т-образное вращение позвоночника

Встаньте на четвереньки. Поднимите правую руку к потолку.

Повернитесь в пояснице, чтобы посмотреть вверх, насколько вам удобно, рука направлена вверх.

Повернитесь назад и заведите правую руку под грудь, а затем под левую подмышку, держа левую ладонь обращенной вверх. Внешняя сторона правой руки должна лежать на земле.

Повторите в другую сторону.

3. Величайшая растяжка в мире

С высокой планки поставьте правую ногу на внешнюю сторону правой руки, чтобы выполнить низкий выпад.

Отпустите правую руку и прижмите правый локоть к полу.

Затем повернитесь на правый бок, вытяните правую руку к потолку и выпятите грудь.

Вернитесь на высокую планку, затем поменяйте сторону.

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