Увеличьте подвижность позвоночника: три простых упражнения помогут

Регулярные упражнения на подвижность очень необходимы организму. Простой комплекс поможет в это.
Следуйте приведённой ниже схеме, предложенной livestrong.com. Если вы выполняете эту тренировку самостоятельно, увеличьте или уменьшите количество повторений и подходов в зависимости от вашего уровня физической подготовки. Между подходами и упражнениями отдыхайте от 20 до 40 секунд.
1. Переключение бёдер 90/90
Сядьте на пол, одно колено согните перед собой под углом 90 градусов, а другое — под углом 90 градусов позади себя (показано слева).
Поднимите оба колена вверх и повернитесь лицом к ноге позади себя, не отрывая пятки от земли.
Продолжайте переключаться туда-сюда.
Чтобы сделать растяжку 90/90 более сложной, добавьте толчок бёдрами с каждой стороны. После поворота коленей в одну сторону встаньте на колени и сожмите ягодичные мышцы вверху, прежде чем снова опуститься и повернуть колени в другую сторону.
2. Т-образное вращение позвоночника
Встаньте на четвереньки. Поднимите правую руку к потолку.
Повернитесь в пояснице, чтобы посмотреть вверх, насколько вам удобно, рука направлена вверх.
Повернитесь назад и заведите правую руку под грудь, а затем под левую подмышку, держа левую ладонь обращенной вверх. Внешняя сторона правой руки должна лежать на земле.
Повторите в другую сторону.
3. Величайшая растяжка в мире
С высокой планки поставьте правую ногу на внешнюю сторону правой руки, чтобы выполнить низкий выпад.
Отпустите правую руку и прижмите правый локоть к полу.
Затем повернитесь на правый бок, вытяните правую руку к потолку и выпятите грудь.
Вернитесь на высокую планку, затем поменяйте сторону.
Представляем вам рецепт необычного и изысканного салата "Гурман" с печенью трески из группы Константина Ивлева.